〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

路透香港7月30日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *中裕燃气( 3633.HK ) 预计净利大幅增加,因天然气业务营运开始改善. 巨涛海洋石油服务( 3303.HK ) 料净利同比增长,因得益于联营公司业务量增加. 中国忠旺( 1333.HK ) 预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长 心连心化肥( 1866.HK ) 料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降. 铂阳太阳能( 0566.HK ) 预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少. 李氏大药厂( 0950.HK ) 料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善. 天津天联( 1265.HK ) 预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账. TCL多媒体( 1070.HK ) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益. 威发国际( 0765.HK ) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. **负面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *金山能源( 0663.HK ) 预期盈利减少或录得亏损,因煤炭产量及均价下跌,以及若干资产可能录得减值损失. *复星国际( 0656.HK ) 预计净利大幅下降,因部份股权投资重估收益大幅降低,以及钢铁板块业绩下降. *中国远洋( 1919.HK )( 601919.SS ) 料亏损扩大50%以上,因环球经济走软,国际航运市场运力过剩,燃油等相关成本高企. *中国熔盛重工( 1101.HK ) 料净利大幅减少,因造船市场下滑,船舶订单及价格俱大幅下跌. *王朝酒业( 0828.HK ) 预期转盈为亏,因中国经济增长放缓及受进口葡萄酒冲击,国内葡萄酒需求较弱. 中国稀土( 0769.HK ) 料转盈为亏,因稀土产品价格持续下跌. 广州富力地产( 2777.HK ) 预期净利将大幅减少,因期内交付的物业楼面面积和毛利均按年有所减少. 春天百货( 0331.HK ) 料净利录得显着跌幅,因新开百货店令折旧等费用上升、管理谘询服务收入减少和员工福利开支增加. 群星纸业( 3868.HK ) 料净利显着下跌,因原材料价格上升引致毛利下跌,行政费用亦有所增加. 昆明机床( 0300.HK )( 600806.SS ) 料净利下降90%以上,因市场萎缩订单减少,而成本上升;同时应收账计提坏账准备． 克莉丝汀( 1210.HK ) 预期录得亏损,因公司上市后费用增加,但新店的收入尚未明显体现,以及内地整体薪资费用上升. 霸王国际( 1338.HK ) 料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降. 惠记集团( 0610.HK ) 预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利. 兴业铜业( 0505.HK ) 料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响. 味千(中国)( 0538.HK ) 预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加. 西王糖业( 2088.HK ) 料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降. 云锡矿业( 0263.HK ) 料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损. 路劲基建( 1098.HK ) 预计净利同比下降,因人民币对港元汇率较为稳定,令期内汇兑收益减少. 广州广船( 0317.HK )( 600685.SS ) 料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累. 国美电器( 0493.HK ) 预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致. 飞毛腿( 1399.HK ) 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低. 招商局国际( 0144.HK ) 料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益. 潍柴动力( 2338.HK )( 000338.SZ ) 预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少. 信义玻璃( 0868.HK ) 料净利按年减少约40%,受累国内外浮法玻璃及太阳能玻璃价格下跌. 金蝶国际( 0268.HK ) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出. 阳光纸业( 2002.HK ) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加. 中海发展( 1138.HK )( 600026.SS ) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌. 新疆新鑫矿业( 3833.HK ) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌. 中国重汽( 3808.HK ) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少. 中国国航( 0753.HK )( 601111.SS ) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少. 永晖焦煤( 1733.HK ) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌. 上海石化( 0338.HK )( 600688.SS ) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业( 1812.HK )( 000488.SZ ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯( 0763.HK )( 000063.SZ ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空( 0670.HK )( 600115.SS ) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 中国太保( 2601.HK )( 601601.SS ) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 金威啤酒( 0124.HK ) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升. 南方航空( 1055.HK )( 600029.SS ) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失. 湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等. 中电控股( 0002.HK ) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响. 鞍钢( 0347.HK )( 000898.SZ ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降. 中国动向( 3818.HK ) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈. 盛高置地( 0337.HK ) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售. 台泥国际( 1136.HK ) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑. 中材股份( 1893.HK ) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑. 6月 灵宝黄金( 3330.HK ) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 山水水泥( 0691.HK ) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降. 亚洲水泥( 0743.HK ) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌. 中国粮油( 0606.HK ) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 华润水泥( 1313.HK ) 料净利同比显着减少,因产品价格下跌. 太平洋航运( 2343.HK ) 预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备. 李宁( 2331.HK ) 料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加. 海螺水泥( 0914.HK )( 600585.SS ) 预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌. 汇银家电<1280.H