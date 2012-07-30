〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月30日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *中裕燃气(3633.HK) 预计净利大幅增加,因天然气业务营运开始改善. 巨涛海洋石油服务(3303.HK) 料净利同比增长,因得益于联营公司业务量增加. 中国忠旺(1333.HK) 预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长 心连心化肥(1866.HK) 料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降. 铂阳太阳能(0566.HK) 预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少. 李氏大药厂(0950.HK) 料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善. 天津天联(1265.HK) 预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账. TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益. 威发国际(0765.HK) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. **负面盈利警告** ................................................................................................. 7月 *金山能源(0663.HK) 预期盈利减少或录得亏损,因煤炭产量及均价下跌,以及若干资产可能录得减值损失. *复星国际(0656.HK) 预计净利大幅下降,因部份股权投资重估收益大幅降低,以及钢铁板块业绩下降. *中国远洋(1919.HK)(601919.SS) 料亏损扩大50%以上,因环球经济走软,国际航运市场运力过剩,燃油等相关成本高企. *中国熔盛重工(1101.HK) 料净利大幅减少,因造船市场下滑,船舶订单及价格俱大幅下跌. *王朝酒业(0828.HK) 预期转盈为亏,因中国经济增长放缓及受进口葡萄酒冲击,国内葡萄酒需求较弱. 中国稀土(0769.HK) 料转盈为亏,因稀土产品价格持续下跌. 广州富力地产(2777.HK) 预期净利将大幅减少,因期内交付的物业楼面面积和毛利均按年有所减少. 春天百货(0331.HK) 料净利录得显着跌幅,因新开百货店令折旧等费用上升、管理谘询服务收入减少和员工福利开支增加. 群星纸业(3868.HK) 料净利显着下跌,因原材料价格上升引致毛利下跌,行政费用亦有所增加. 昆明机床(0300.HK)(600806.SS) 料净利下降90%以上,因市场萎缩订单减少,而成本上升;同时应收账计提坏账准备． 克莉丝汀(1210.HK) 预期录得亏损,因公司上市后费用增加,但新店的收入尚未明显体现,以及内地整体薪资费用上升. 霸王国际(1338.HK) 料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降. 惠记集团(0610.HK) 预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利. 兴业铜业(0505.HK) 料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响. 味千(中国)(0538.HK) 预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加. 西王糖业(2088.HK) 料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降. 云锡矿业(0263.HK) 料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损. 路劲基建(1098.HK) 预计净利同比下降,因人民币对港元汇率较为稳定,令期内汇兑收益减少. 广州广船(0317.HK)(600685.SS) 料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累. 国美电器(0493.HK) 预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致. 飞毛腿(1399.HK) 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低. 招商局国际(0144.HK) 料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益. 潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ) 预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少. 信义玻璃(0868.HK) 料净利按年减少约40%,受累国内外浮法玻璃及太阳能玻璃价格下跌. 金蝶国际(0268.HK) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出. 阳光纸业(2002.HK) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加. 中海发展(1138.HK)(600026.SS) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌. 新疆新鑫矿业(3833.HK) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌. 中国重汽(3808.HK) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少. 中国国航(0753.HK)(601111.SS) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少. 永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌. 上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升. 南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失. 湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格下跌等. 中电控股(0002.HK) 预期澳洲雅洛恩煤矿场水浸将对其2012年业绩造成不利影响. 鞍钢(0347.HK)(000898.SZ) 料盈转亏,因钢材价格明显下降. 中国动向(3818.HK) 预期净利同比下跌约29%,受累存货过剩和中国体育用品市场竞争激烈. 盛高置地(0337.HK) 可能转盈为亏,因中国房地产市场增长放缓影响销售. 台泥国际(1136.HK) 料净利减少逾50%,受累水泥价格下滑. 中材股份(1893.HK) 料净利大幅下降,受累水泥等主要产品价格下滑. 6月 灵宝黄金(3330.HK) 料净利大幅下跌,因金价下跌导致金锭销售减少及存货增加. 山水水泥(0691.HK) 预计净利跌至少40%,受累产品售价下降. 亚洲水泥(0743.HK) 料净利大幅低于去年同期,因产品价格显着下跌. 中国粮油(0606.HK) 净利可能显着减少,因大豆价格上涨,原粮采购价格显着上升. 华润水泥(1313.HK) 料净利同比显着减少,因产品价格下跌. 太平洋航运(2343.HK) 预计业绩将由盈转亏,受累于非现金减值准备. 李宁(2331.HK) 料上半年和全年的净利同比较大幅度下滑,因订单减少和推广费用增加. 海螺水泥(0914.HK)(600585.SS) 预计净利同比降50%以上,因水泥价格大幅下跌. 汇银家电<1280.H
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。