〔香港人事〕中央人民政府委任陈茂波为发展局局长

路透香港7月30日电---香港政府周一宣布,中央人民政府已任命陈茂波为发展局局长,并免去稍早遭廉政公署拘捕的麦齐光的发展局局长职务.

现年57岁的陈茂波为于2008年循会计界功能界别当选的立法会议员.立法会秘书处表示,陈茂波已于周日(29日)辞去立法会议员职务.此外,他亦已辞去九龙仓(0004.HK)独立非执行董事职务.

此前陈茂波是政府拟增设的两名副司长,其中的副财政司司长的热门人选.但梁振英政府提出的新政府架构重组因未能获得支持而押后,设立副司长职位变得遥遥无期,而陈茂波亦已一早表明无意参选于9月9日举行的新一届立法会选举.

麦齐光因过去担当公务员时,在申领政府房屋津贴时嫌违反《防止贿赂条例》,于本月上旬被廉署拘捕后辞官.当时即有传闻指政府有意由陈茂波接替发展局局长一职.(完)

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