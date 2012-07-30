〔香港人事〕中央人民政府委任陈茂波为发展局局长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月30日电---香港政府周一宣布,中央人民政府已任命陈茂波为发展局局长,并免去稍早遭廉政公署拘捕的麦齐光的发展局局长职务.
现年57岁的陈茂波为于2008年循会计界功能界别当选的立法会议员.立法会秘书处表示,陈茂波已于周日(29日)辞去立法会议员职务.此外,他亦已辞去九龙仓(0004.HK)独立非执行董事职务.
此前陈茂波是政府拟增设的两名副司长,其中的副财政司司长的热门人选.但梁振英政府提出的新政府架构重组因未能获得支持而押后,设立副司长职位变得遥遥无期,而陈茂波亦已一早表明无意参选于9月9日举行的新一届立法会选举.
麦齐光因过去担当公务员时,在申领政府房屋津贴时嫌违反《防止贿赂条例》,于本月上旬被廉署拘捕后辞官.当时即有传闻指政府有意由陈茂波接替发展局局长一职.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。