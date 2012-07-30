〔离岸人民币〕中国重汽发行18亿元两年期债券,息率为4.5%--销售文件

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月30日电---据路透获得的销售文件,重型卡车及发动机制造商--中国重汽(香港)有限公司(3808.HK)重返点心债市场,发行18亿元人民币两年期债券,息率定为4.5%.
该笔债券最初息率指导区间在4.5%至低于5%范围,强烈的投资者需求使得最终指导区间缩窄至4.5-4.6%,并以区间下限定价.
销售文件显示,是次发行共吸引46个投资账户,申购资金超过25亿元.从地区分布看,香港投资者占69%,中国为17%,新加坡为10%,欧洲及其他地区为4%.
从投资者类别看,基金占22%,主权和类主权基金占17%,银行占55%,私人银行占6%.
该笔债券是今年以来中国公司发行的最大规模单一年期债券,在12小时内已完成募集.受益于欧洲央行支持欧元区的言论及对美联储进一步量化宽松的预期提振市场气氛.
是次发行尤其受到亚洲资产管理者和商业银行的追捧.债券将在港交所上市.
中国银行(601988.SS)和工银亚洲为联合全球协调人,它们与摩根士丹利(MS.N)及苏格兰皇家银行同为联合账簿管理人.
中国重汽(香港)2010年10月曾发行27亿元两年期点心债,息率为2.95%.(完)
--记者 陈敏; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。