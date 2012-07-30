〔离岸人民币〕中国重汽发行18亿元两年期债券,息率为4.5%--销售文件

路透香港7月30日电---据路透获得的销售文件,重型卡车及发动机制造商--中国重汽(香港)有限公司(3808.HK)重返点心债市场,发行18亿元人民币两年期债券,息率定为4.5%.

该笔债券最初息率指导区间在4.5%至低于5%范围,强烈的投资者需求使得最终指导区间缩窄至4.5-4.6%,并以区间下限定价.

销售文件显示,是次发行共吸引46个投资账户,申购资金超过25亿元.从地区分布看,香港投资者占69%,中国为17%,新加坡为10%,欧洲及其他地区为4%.

从投资者类别看,基金占22%,主权和类主权基金占17%,银行占55%,私人银行占6%.

该笔债券是今年以来中国公司发行的最大规模单一年期债券,在12小时内已完成募集.受益于欧洲央行支持欧元区的言论及对美联储进一步量化宽松的预期提振市场气氛.

是次发行尤其受到亚洲资产管理者和商业银行的追捧.债券将在港交所上市.

中国银行(601988.SS)和工银亚洲为联合全球协调人,它们与摩根士丹利(MS.N)及苏格兰皇家银行同为联合账簿管理人.

中国重汽(香港)2010年10月曾发行27亿元两年期点心债,息率为2.95%.(完)