〔香港个股〕熔盛重工与恒盛地产双双重挫,因其主席卷入美国SEC控诉(更新版)

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* 熔盛重工与恒盛地产双双重挫,因其主席卷入美国SEC控诉

* 美国SEC指两家公司主席张志熔涉嫌利用内幕消息买入Nexen股票

* 熔盛重工与恒盛地产称,预期美国SEC事宜不影响日常业务及运作

路透香港7月30日电---由中国富豪张志熔控制的两家企业--熔盛重工(1101.HK)与恒盛地产(0845.HK)周一早盘股价双双重挫,因稍早美国SEC控诉张志熔的私人公司利用内幕消息买入NexenNXY.TONXY.N股票获利.

熔盛重工今早重挫逾17%,报1.16港元;稍早最低探至1.15港元,为2010年11月上市以来新低.恒盛地产亦挫逾12%,报1.15港元.

美国证券业监管当局上周五向法庭提起控诉,指控一家由张志熔控股的公司和其他数位交易商在中海油(0883.HK)提出收购加拿大Nexen之前通过内幕交易获利逾1,300万美元.美国SEC并未声称张志熔涉嫌任何非法行为,但指出,他是一家与中海油有大量业务往来活动的公司的控股股东.[ID:nSB1693626]

熔盛重工是中国最大民营造船企业,而恒盛地产为中国房地产商.两家公司稍早的公告称,董事会预期美国SEC事宜将不影响该公司及其子公司的日常业务及运作.

"集团之日常业务活动及运作由及将继续由管理层负责,主要项目及投资活动的决策一直由董事会集体决定."公告并称.

分析师称,现阶段难以判断张志熔是否真的涉及内幕交易,且消息来源是否来自熔盛重工的业务伙伴,因此投资者先行沽货离场,等事件进一步厘清后才作打算.

"投资者对造船行业前景已不表乐观,加上出现负面消息,令沽压加剧."中信证券分析师Simon Yeung说.

大华继显交易董事Steven Leung亦称,投资者对于这类负面消息甚为敏感,亦害怕公司一旦停牌,其股票将无法沽出.

熔盛重工今早位列港股最大跌幅榜第二位,交易量亦是最活跃港股的第12位.

除了大股东丑闻之外,熔盛重工今早还发出盈利警告,指受造船订单及价大跌影响,预计今年上半年净利按年大幅减少.

据2011年9月出版的财富杂志,张志熔在中国富豪排名榜上位居第22.但2012年3月他的净资产在过去一年中缩水超过一半,降至26亿美元,因熔盛重工股票大跌.

熔盛重工于2010年11月以首次公开发售(IPO)上市,当时获得中海油母公司--中国海洋石油总公司、中国投资公司[CIC.UL]及中国人寿集团等重量级中国投资者成为基础投资者.惟与招股价每股8港元相比,上市以来累计下跌86%,因欧债危机引发全球经济动荡,打击航运业前景,拖累造船业订单量.(完)

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