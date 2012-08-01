〔港股业绩〕渣打集团上半年净利按年升12%,优于市场预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港8月1日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,今年上半年净利按年上升12%,优于市场预期.
这家总部位于伦敦的银行中期净利为28.06亿美元,高于上年同期的25.16亿美元,以及汤森路透综合五名分析师预测的25.4亿美元.每股盈利1.166美元,拟派发中期股息每股0.2723美元.
该行上半年税前溢利为39.48亿美元,按年升9%;也优于市场预期的37亿美元.
渣打集团行政总裁Peter Sands称,全球经济十分脆弱,并存在下行风险,而政治及监管变革持续构成巨大挑战,但亚洲长期增长前景并不暗淡.
"虽然短期内难免会出现一定程度的放缓,相较西方国家,我们多个市场的决策者有调度的空间."他说.
渣打早盘在香港收低0.83%,报179.9港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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