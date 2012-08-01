〔港股业绩〕渣打集团上半年净利按年升12%,优于市场预期

路透香港8月1日电---业务聚焦新兴市场的渣打集团(2888.HK)(STAN.L)周三公布,今年上半年净利按年上升12%,优于市场预期.

这家总部位于伦敦的银行中期净利为28.06亿美元,高于上年同期的25.16亿美元,以及汤森路透综合五名分析师预测的25.4亿美元.每股盈利1.166美元,拟派发中期股息每股0.2723美元.

该行上半年税前溢利为39.48亿美元,按年升9%;也优于市场预期的37亿美元.

渣打集团行政总裁Peter Sands称,全球经济十分脆弱,并存在下行风险,而政治及监管变革持续构成巨大挑战,但亚洲长期增长前景并不暗淡.

"虽然短期内难免会出现一定程度的放缓,相较西方国家,我们多个市场的决策者有调度的空间."他说.

渣打早盘在香港收低0.83%,报179.9港元.(完)

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