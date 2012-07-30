〔香港股市〕收涨1.6%,汇丰控股公布财报前反弹扶助大盘

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透香港7月30日电---香港股市周一连续第三个交易日收高,因汇丰控股在今日公布财报前反弹扶助大盘,而且市场预期美国和欧元区将进一步放宽政策支持经济.
恒生指数.HSI收涨1.6%至19,585.4点,恒生国企指数.HSCE收升1.3%至9,523.4点.
内地股市沪综指.SSEC收跌0.9%至2,109.9点,为3月3日以来最低收位.内地股市沪深300指数.CSI300下挫0.6%.
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。