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货币新闻 | 2012年 7月 30日 星期一 16:18 BJT

〔香港股市〕收涨1.6%,汇丰控股公布财报前反弹扶助大盘

路透香港7月30日电---香港股市周一连续第三个交易日收高,因汇丰控股在今日公布财报前反弹扶助大盘,而且市场预期美国和欧元区将进一步放宽政策支持经济.

恒生指数.HSI收涨1.6%至19,585.4点,恒生国企指数.HSCE收升1.3%至9,523.4点.

内地股市沪综指.SSEC收跌0.9%至2,109.9点,为3月3日以来最低收位.内地股市沪深300指数.CSI300下挫0.6%.

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