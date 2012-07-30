〔离岸人民币〕港交所将扩大"人证港币交易通"范围至股本相关交易及REIT

路透香港7月30日电---港交所周一称,将自8月6日(星期一)起扩大"人证港币交易通"的涵盖范围,由人民币股票扩展至以人民币交易的股本相关交易所买卖基金及房地产投资信托基金.

首只人民币计价A股ETF--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)及首只人民币股票产品--汇贤产业信托(87001.HK)将为其新涵盖的首批证券.

该交易通旨在提供一个备用设施,让投资者在未有足够人民币或未能通过其他渠道取得人民币时,也可以港元在交易市场购买人民币股份.

港交所结算科主管冯炳贤在新闻稿中表示,拓展"交易通"的涵盖范围可促进在香港上市的人民币证券的长远增长及稳定性,从而加快香港人民币离岸市场的发展.(完)