〔离岸人民币〕港交所将扩大"人证港币交易通"范围至股本相关交易及REIT

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透香港7月30日电---港交所周一称,将自8月6日(星期一)起扩大"人证港币交易通"的涵盖范围,由人民币股票扩展至以人民币交易的股本相关交易所买卖基金及房地产投资信托基金.
首只人民币计价A股ETF--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)及首只人民币股票产品--汇贤产业信托(87001.HK)将为其新涵盖的首批证券.
该交易通旨在提供一个备用设施,让投资者在未有足够人民币或未能通过其他渠道取得人民币时,也可以港元在交易市场购买人民币股份.
港交所结算科主管冯炳贤在新闻稿中表示,拓展"交易通"的涵盖范围可促进在香港上市的人民币证券的长远增长及稳定性,从而加快香港人民币离岸市场的发展.(完)
--记者 陈敏; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。