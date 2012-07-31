〔港报财经评论〕狂澜难挽随时乱序--信报7月31日

狂澜难挽随时乱序/ 习广思

当"放水"憧憬遇上业绩冷锋,结果会如何?股市憧憬欧美央行推出救市措施,加上恒指结算日,看好的投资者挟仓不留余力,但大市上升动力集中在蓝筹指数股,成交依然低迷,这场反弹有气无力.其次,股市纵有憧憬,但这是"保护欧罗"行动,昨晚欧罗升势已见收敛.十年期西班牙债息回到6.59厘水平,可见债市对救市憧憬相当受落.港股中期业绩期进入高潮,盈警潮过后,降级潮已完,眼下才是真章,投资者必须记住一点,盈利增长下滑或盈利前景恶化是跨行业性的,即使在较为看好的板块中,一样可以带来惊吓,富力(2777.HK)的盈警正是一个警号.适逢期指结算日,恒指承接外围高开后,一直在19,500点徘徊,以接近全日高位收市,报19,585点,上升310点.大市成交额443亿港元,沽空比率进一步回落至8.58%,空军看淡的投资者暂时撤退.大市挟蓝筹,焦点一是中移动(0941.HK),收市股价升至90港元.焦点二是汇控(0005.HK).焦点三是内银股.德国商业信心再转弱,思捷(0330.HK)竟然有得炒,问题是阁下是否愿意赶这一趟浑水.

譬如汇控,明知该股升跌是舞动恒指的棋子,弱势反弹有炒作空间,但一想到盈利与"黑金"问题,又如何买得落手?倒是恒生(0011.HK)业绩没有惊喜,却是稳稳阵阵,更加突显出”本地姜”的可贵,没有汇控背负"环球金融"的风险.资金在落后股中炒,但是惊惊青青的轮流炒.上日炒安踏(2020.HK),今日炒李宁(2331.HK),这一点点利润不易赚,但过去两个月,市场清楚告知各位,低处未算低,上市公司稍微有风吹草动,随时洗仓溅血,昔日基金爱股尤其高危.目前外围不稳、中国内地经济前景不明,更突出"本地姜"的优势,同样是发展商,内房虽值得看好,但近日中国及地方政策互相博弈,令投资者难以适从.相反,香港发展商营运透明度较中国内地高,留意九仓(0004.HK)、长实(0001.HK)股价均突破250天线.

再说香港房托,资金依然持续追捧,阁下或者厌恶霸权文化,但无可否认的是,它们正成为股市小型避风港.不要忘记,香港AAA地位在未来将会更被重视,站在投资角度,"本地姜"股份较具防守性.物极必反,迷恋"放水"所引起的反弹能够维持多久?市场焦点尽在欧洲央行,但是炒欧央行"放水",倒应该看看过去是如何炒联储局"放水".(B02)

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欧债危机还看德国取态/ 苏子

目前正愈演愈烈的欧债危机已进入了水深火热的阶段,不少投资者也估计这个已进入第三个年头的危机随时爆破.因此,他们正身体力行重注入市,打赌欧罗兑美元将很快将向下作出重大突破,随后逐步朝着"一算"心理关口迈进.目前的欧债危机并不是什么金融经济的重大危机,反而是德国能否抛下私心,以配合欧盟及欧洲央行,一同制订一个可执行的欧债危机解决方案的政治危机而已.因为若没有德国的全力支持,即使推出什么危机解决方案也是于事无补,解决不了问题的根源.简言之,欧债危机其实是一场政治角力演变出来的危机,因此,只有德国愿意使出那只政治可见的有形之手,才有效阻止危机进一步演变为爆破的层面,危机才能真正获得解决.

若只是单靠市场经济力量这只无形之手来解决,则这场危机最终只会如市场上众多的欧罗大看淡的投资者所预期般,以爆破的结果收场.而一旦危机正式爆破,届时欧罗兑美元下试至"一算"心理关口的可能性实在不容抹煞.然而,目前欧债危机已发展至一个直接影响德国本身评级能否保持在AAA最高评级的切身问题,相信德国已不大可能再对欧债危机视若无睹了.上周穆迪把德国、荷兰和卢森堡三个国家的AAA评级展望,从"稳定"下调至"负面",相信经已迫使德国要与欧洲央行一同想法子,联手阻止欧债危机进一步恶化下去了.而这将有利欧罗汇价正式止跌回升.

上周五美国市欧罗兑美元升破本月10日的1.2333高位阻力后,曾一度上升至1.2389高位,可惜汇价在触及此高位后,便即掉头回落逾百点子,至1.2275低位才能回稳过来,最后即使回升至1.2320水平收市,但此收市价仍低于本月10日的1.2333高位,故技术上看,上周五的破位明显是一个假突破的走势陷阱.加上昨天新西兰开市后,汇价在触及1.2340高位便遇上庞大沽压,迅即掉头急挫至1.23关口以下.即使随后日本开市,汇价升至1.2310水平附近已见阻力重重,乏力升回至上周五收市价以上波动,结果再次吸引市场上众多的欧罗大看淡的投资者大举入市抛售欧罗兑美元.短线而言,欧罗兑美元能否正式止跌回升,并成功突破本月10日的1.2333高位阻力收市,便要看德国的态度是否真的愿意与欧洲央行坐在同一条船上,一同制订政策措施,以阻止欧债危机真正爆煲了.至目前为止,仍相信德国是愿意解决欧债这场政治危机的.(B08)