〔港报财经评论〕市场强弱分化明显--经济日报7月31日

市场强弱分化明显/ 林瑞芬

恒指昨续涨1.6%,至19,585.国指涨1.33%,至9,523.升市但无法刺激交投,大市成交额只有443亿港元.恒指受制250天线,港股只是弱势反弹,还欠客观条件转势.客观条件是,中国经济要确认筑底回稳,A股要确认筑底反弹,救援欧债问题需要有清晰的路线图勾划.大势不明朗,论尽当今金融形势,则可发现市场强弱分化很严重,其关键在于多方面,试归纳之.欧洲债市而论,市场强弱分化在于重债国与轻债国之区别,西、意国与德、法国息差拉开,是市场定价的现实,用以区别风险.欧央行总裁上周提出修正,欧元集团主席容克已证实由欧央行及EFSF制定策略,这是企图以政治手段去解围,短期息率涨势或可控.但长期而言,还是要靠西、意国内部经济发展支持,西国财困要改善主要看房市的复苏能力.

全球股市而论,A股、欧股弱,美股强,分化明显.欧股之困局在于多年未能提振投资者对欧元存活的信心,经济走出谷底的信心.据最新公布,欧元区经济信心指数创09年9月以来新低.A股之困局在于经济已走在历史转折点,结构式改革下经济增速放缓,过程艰难.美股之强在于稳定性,不少为国际企业,其收益来自四海,较易分散风险.

香港股市而论,市场个股强弱分化在于业绩及国策着力点之区别.观察近年强势者主要集中大型股如中移动(0941.HK)、领汇(0823.HK)等,企业业绩并非一定要突飞猛进,反而是讲求稳定性,令基金经理组合毋须冒太多风险.中、小型中资股的风险日日新,盈警或盈利倒退已是等闲事.最近爆出熔盛重工(1101.HK)及恒盛地产(0845.HK)大股东张志熔,卷入中海油(0883.HK)内幕交易案,致令张氏两股急挫.市场特定行业个股的强弱分化也很明显,举例如内房股,已有富力地产(2777.HK)、盛高置地(0337.HK)发盈警,绿城中国(3900.HK)则因财困要将股权售予九仓(0004.HK)解围,二、三线内房股仍然博弈在调控政策之中.相反,中国海外(0688.HK)及华润置地(1109.HK)却预计出现2012年财年盈利同比最大增幅,股价一枝独秀,在房调淘汰赛中,内房龙头具分散风险及较稳定财政优势凸显生存能力.(003)

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减息和降准,窗口已打开/ 余少文

大市连升两日,国企指数更升越下跌楔形顶部,后市可望挑战10,000点.而中国内地7月通胀或跌穿2%,加上资金流入中国内地仍然疲弱,或会加快人民银行再减息以及下调存款准备金率的步伐,减息或降准的窗口已打开.虽然A股受到B股和ST股影响而先升后跌,但国企指数则升124点或1.3%,收9,523点,成交额增加至107亿港元,也高于过去十个交易日平均成交额103亿港元,可惜只有46%主板H股随大市上升.至于红筹指数升26点或0.7%,收3,815点,连升三日,成交额40亿港元,中国移动(0941.HK)虽非指数火车头,但昨以全日高位90港元收市价,为近三年高位,有机会再成为"红底股".然而,国指昨日升越上周提及的下跌楔形顶部以及50天线,加上成交额增加,后市确实可以看高小小.只是国指5月初也曾升越50天线,可惜50天线在第二日便得而复失,国指也由当时11,000点以上跌至上周低位9,121点.故国指未来数日内跌回9,500点以下,昨日的突破只是假突破,惟较为主观预期国指可以回试10,000点.

国指能否上试10,000点,要看有没有催化剂,只是A股短期仍会震荡,上市公司中期业绩也难乐观,只余减息和降准这两个因素.减息和降准的利好效应要一段时间才会浮现出来,故人民银行短期如再减息或降准,对大市可以是催化剂,也可以是催命符,最终要看大户的评估,当然希望是上升催化剂,因为央行过去两个月已两度减息以及去年12月开始降准.指中国内地短期有机会减息或降准,是因为中国内地6月CPI已降至2.2%,中国内地盛传稍后公布的7月CPI会进一步跌穿2%,可能低至1.7%,即10年1月低见1.5%以来最低通胀.而央行在5月CPI降至3%和6月CPI降至2.2%,也先后两次减息,故CPI如跌穿2%,也颇大机会促使央行再减息,因为1年期定存息率为3厘,加上银行可以在3厘基础上有1.1倍的上浮空间,若然银行存款利率远高过通胀,难刺激居民消费.

至于中国内地金融机构外汇占款,6月增加491亿元人民币,但央行6月新增外汇资产却只有31亿元人民币,反映有外资透过非金融机构将资金汇走,尽管外汇资产仍录得增加,惟属于极度偏低水平,也反映尽管有外资持续流入中国内地买A股,但在人民币升值无望下,亦有不少资金在外流.由于央行曾明确指出降准建基于资金流入和流出中国内地,若然7月情况未见改善,则金融机构外汇占款以及央行外汇资产或会下跌,会加快央行降准的步伐.(008)