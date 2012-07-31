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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 09:37 BJT

〔香港股市〕微幅开高,惟涨势可能受限于一关键阻力位

路透香港7月31日电---香港股市周二微幅开高,连续第四日走升,不过恒指可能受挫于关键图表价位,该处在过去两个月均为强劲阻力位.

恒生指数.HSI开高0.4%,报19,661.41点.恒生国企指数.HSCE开高0.3%.(完)

--编译 石冠兰; 审校 沈以文

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