〔香港股市〕微幅开高,惟涨势可能受限于一关键阻力位

标题新闻：德国中左派社会民主党支持率升至33%，超过梅克尔所在基督教民主党的32%--民调
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路透香港7月31日电---香港股市周二微幅开高,连续第四日走升,不过恒指可能受挫于关键图表价位,该处在过去两个月均为强劲阻力位.
恒生指数.HSI开高0.4%,报19,661.41点.恒生国企指数.HSCE开高0.3%.(完)
--编译 石冠兰; 审校 沈以文
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
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路透柏林2月18日 - 欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。
路透2月17日 - 美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。