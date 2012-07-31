《香港报摘》--其他报纸重要消息7月31日

* 明报:

--恒生银行(0011.HK)半年纯利按年增长14%至93.02亿港元.副董事长兼行政总裁李慧敏表示,上半年息差表现及内地业务增长理想,下半年续扩大内地网络,人民币业务仍是重点,但经济不明朗因素增加,及本地人民币业务竞争激烈,息差亦会出现压力.

--中国心连心化肥(1866.HK)公布,今年上半年公司纯利同比上升2.5倍,至1.75亿元人民币.主席刘兴旭表示,今年上半年煤炭价格由每吨1,600元人民币降至1,300元人民币,他预计下半年煤炭开采量会继续上升,带动煤价继续下降.

* 星岛日报:

--继农业银行(1288.HK)(601288.SS)今年5月夺取中环干诺道中五十号全幢商厦后,同区中环大地主置地旗下历山大厦全幢,正获财团洽购,出价逾150亿港元,每尺约40,000港元.若然落实交易,将成为有史以来核心区最大宗全幢商厦买卖,尺价亦有望挑区内新高.

--政府增加土地建住宅供应量,港铁(0066.HK)于本月初突击推出荃湾西站五区湾畔招标,项目并于下周截标.项目先后录得多家发展商表兴趣角逐,部分发展商拟考虑合组财团,减低发展规模太大之风险.

* 苹果日报:

--李嘉诚旗下TOM集团(2383.HK)持有逾八成权益的城邦出版于今年3月在台湾获发卫星电视牌照.首席执行官杨国猛表示,根据牌照的权限,有关的电视频道可于当地的卫星、有线及网络电视平台播放.届时李嘉诚将正式染指中、港、台的媒体业务.

* 东方日报:

--香港写字楼需求强劲,但核心区供应短缺,不少企业都转而拣选非核心区商厦.其中信义玻璃(0868.HK)或有关公司斥近3.8亿港元,向新地(0016.HK)购入葵涌九龙贸易中心B座28楼及29楼连同12个停车位,尺价约7,200港元.

* 文汇报:

--评级机构穆迪首席信用评级主任刘惠萍表示,由于欧元区债务危机长久未能解决,美国的复苏步伐也慢于预期,更重要的是中国经济增长放缓,因此第二季度的负面评级趋势主要反映了全球需求疲弱带来的不利影响.

--内衣品牌及零售企业安莉芳(1388.HK)公布,于4月至6月期间整体销售较去年同期上升17%,录得温和的销售增长,主要因中国经济增长已在第二季放缓,对整体销售稍有影响,加上整固零售网络令零售点数目有所减少所致.

* 大公报:

--中国燃气(0384.HK)宣布,公司董事会已批准委任刘明辉为非执行董事以填补董事会空缺,任命将于8月17日生效.

--信义玻璃公布,上半年的销售额虽然按年升18.3%至45.9亿港元,但股东应占溢利只有4.77亿港元.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进

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