〔港报社评〕僭建大过天,累社会空转--星岛日报7月31日

新任发展局局长陈茂波列出4大工作重点,包括土地供应、起动九龙东、保育和市区重建,以及建筑物安全和僭建.当中以僭建,是政治影响远超民生意义的烫手山芋.僭建在过去一年搞得满城风雨.香港楼宇入伙后改动间隔,大大小小不胜枚举.当中有些僭建直接影响楼宇和途人生命安全,市民当然支持当局严加取缔.至于其他僭建和改动间隔的执法问题,处理争议就较多.

新政府组班艰难,部分人选遭大众质疑是否够资格.这个团队问题早在竞选过程中,已有人提出,但当时僭建丑闻扰扰攘攘,其他讨论都只被人当作耳边风.于是,今天开始有人质疑梁振英能否履行竞选承诺.

梁振英在竞选期间,曾否认承诺中央推动国民教育等4大任务,当时大家若没有被扰乱了焦点,早就应该向他提出质疑,要求他表明对国民教育的态度.可惜,僭建问题大过天的社会气氛,导致大家忽略了政策的深入讨论,大家不甚了了错过了对政纲的关注,有昨日挺梁者却在短短日子里,即觉得货不对办.

僭建应该处理,但不应再过分占据社会注意力.政府如果要严打,最好倡议立例加重针对僭建的处罚,在得到立法会通过后,就可以有民意基础去雷厉执行,议题不会再扯到陈义天高的政治道德层次.否则政府宜以合理方式处理,免令社会为了一棵树牺牲了整个森林,不断继续为此空转.(A04)