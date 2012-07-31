〔港报社评〕少数人是否要把教协变成社民连?--文汇报7月31日

教协昨晚召开常务会议,通过决议决定,如果政府在新学年不撤回国民教育科,就会于9月3日开学日罢课.我们认为,香港社会奉行理性、持平、温和的主流价值观.教协领导层内的少数人煽动罢课,这种极端手段与香港社会主流价值格格不入,是社民连、人民力量那样的暴力激进政团才干得出来的事.他们这样做,不仅牺牲学生学业和家长利益,也不符合教协大多数教师的意愿和利益,必定受到广大教师和家长的强烈谴责和反对.

教协的会员占了全港教师的大多数.去年的一项调查显示,80%教师认同政府的国民教育课程.由此可以看到,教协的大多数会员并不反对国民教育.然而,教协少数人公然企图劫持市民、教师、学生及家长,以社民连式的激进手段发动罢课,在香港制造激烈的社会分化和冲突,挑拨离间香港与国家的关系,其行径令人愤慨.

国民教育是国际惯例,香港早应推行.香港回归祖国已经15年,酝酿国民教育又用了整整10年,谘询又花费了2年,其后还有3年的开展期.政府还准备成立"开展德育及国民教育科委员会",邀请不同意见包括持反对态度的人士加入,以加强沟通,听取意见.在如此宽松的条件下推行国民教育,教协少数人还要发动罢课来叫停,完全没有道理.今次教协少数人煽动罢课,是极不理性和唯恐天下不乱的行径,应该受到社会各方强烈谴责.(A03)