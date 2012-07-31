〔港报社评〕李旺阳死因是鲜活国情教育局应编写示范教材--明报7月31日

政府推行德育及国民教育科,被批评为要实施洗脑教育,特首梁振英和一众高官、行政会议新贵等,一再重申政府并无洗脑之意.观其言、察其行,教育局若要洗脱洗脑污名,它可以就一些国情事例编写示范教材,供学校和教师参考,以事实向家长宣示,国民教育内容无禁区,目标只是鼓励学生独立、多元、多角度思考.

有一个鲜活国情个案,适合作为示范教材的素材,就是湖南民运人士李旺阳死因和相关情况.我们认为湖南当局处理李旺阳死亡种种事态,是教育局用以编写示范教材的适当素材,主要基于两种情况.

第一,教育局被质疑为洗脑教育局,失去部分家长和社会人士的信任,皆因它资助出版了偏颇的国情教材,也编写教案,指导教师怎样教国民教育,被学者批评有灌输、洗脑之嫌,官员一直申辩并无洗脑之意,为了洗脱污名,教育局可编写一些真正鼓励学生多元、多角度思考的教材,以证明立场绝不偏颇.

第二,官员一再表示国教科没有禁区,教师什么也可以教,昨日,梁振英表示教师可自行决定教材,话虽如此,基于教育局曾经资助出版洗脑教材和教案,若教育局透过编写类如李旺阳事件的国情案例,供大家参考,则教师就知道如何因应,若连李旺阳事件也可以作为教材,则教师、家长以至社会人士的疑虑,也会一扫而空.(A03)