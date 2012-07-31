〔港报社评〕环球经济如汇丰,靠新兴国力撑--经济日报7月31日

汇丰上半年业绩受欧洲拖累,惟汇丰渐摆脱美国负累,尤其出售多项美国业务,期内北美业务税前利润急增4.5倍,且在香港等新兴市场支撑下,令税前盈利增加11%.但环球热钱正从新兴国流向美元避险,欧美不景对新兴国冲击正加大,新兴国能否撑住汇丰下半年业绩,亦是能否撑住全球经济的关键.

汇丰行政总裁欧智华昨指,假使欧洲保住欧元,欧元区今年经济仍将萎缩;美国今明两年的增长亦低于一般水平;新兴市场则续以合理速度增长.言下之意就是欧美不可恃,要续靠新兴市场撑住,然而当中变数其实不少.

金融海啸后,新兴市场经济过去3年有不俗增长,全靠两大动力.一是欧美大举印钞,热钱涌入新兴市场催谷资产市场泡沫拉动经济;二是新兴国大举刺激经济增长,此正是近年汇丰拓展新兴市场的有利环境.惟此动力能否维持,有两大悬念.

其一,热钱流向.市场虽憧憬欧央行与美储局最快在本周议息后再印钞,惟欧美再印钞并不等于热钱就会流向新兴市场.此因市场忧欧债危机愈爆愈严重,国际资金过去大半年来流入美国避险,究竟热钱会续流入美国,还是重新流入回报与风险都较高的新兴市场,殊难逆料.

其二,新兴国自救成效.新兴国救经济子弹仍多,如金砖四国过去一年已先后减息,但息口较已近减无可减的欧美,仍有相当空间可续减;新兴国政府财政状况亦较欧美理想,有余力加大财政政策力度谷经济.惟欧债拖累环球经济以至新兴市场出口的作用正在加剧,负面冲击更可能长达数年,新兴市场自救措施无法抵销冲击.

可以肯定的是,欧美市场难寄厚望,新兴市场变数虽多,增长仍在全球前列,对汇丰而言,新兴市场是仅余水泡,不但要继续将业务重心移往新兴市场,更要做好具体部署,把握好新兴市场可能出现的顺逆风,下半年才能维持较佳业绩.全球经济亦一如汇丰,在发达国无力撑持下,亦端视乎新兴市场表现,期望其能力撑全球,等待美国等龙头完成养伤.(A08)