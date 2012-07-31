《香港重要政经日程》--7月31日-8月7日

=====================今日香港主要政经消息==========================
7月31日(周二)
-- 香港金管局公布6月货币数据.
-- 香港政府公布6月财政资料.
-- 恒隆集团(0010.HK)公布上半年业绩.
-- 恒隆地产(0101.HK)公布上半年业绩.
-- 华能国际电力(0902.HK)公布上半年业绩.
-- 汇多利 (0607.HK)公布全年业绩.
--09:00 鸿宝资源(1131.HK)股东特别大会.
--09:30 永恒策略00764.HK于深圳举行股东特别大会.
--10:00 皓天财经集团(1260.HK)股东周年大会.
--10:00 Z-OBEE(0948.HK)股东周年及特别大会.
--11:00 英发国际(0439.HK)股东周年及特别大会.
--11:30 理文造纸(2314.HK)股东周年大会.
*--14:30 恒隆集团及恒隆地产中期业绩记者会.
--15:00 承达国际(2288.HK)股东周年大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月1日(周三)
-- 依利安达(1151.HK)公布上半年业绩.
-- 和记港陆(0715.HK)公布上半年业绩.
-- 和记电讯香港(0215.HK)公布上半年业绩.
-- 东方海外国际(0316.HK)公布上半年业绩.
-- 渣打集团(2888.HK)公布上半年业绩.
--10:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
8月2日(周四)
-- 长江实业(0001.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)公布上半年业绩.
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布上半年业绩.
-- 和记黄埔0013.HK公布上半年业绩.
-- 中裕燃气(3633.HK)公布上半年业绩.
--10:30 建福集团(0464.HK)股东周年大会.
--11:00 经济日报集团(0423.HK)股东周年大会.
--11:30 万保刚集团(1213.HK)股东周年大会.
--14:15 东亚银行(0023.HK)中期业绩记者会.
--16:30 香港公布6月零售销售数据.
月3日(周五)
-- 中国兴业控股(0132.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布上半年业绩.
--09:00 国药控股(1099.HK)于上海举行股东特别大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布7月香港采购经理人指数.
--10:30 富士高实业(0927.HK)股东周年大会.
8月6日(周一)
-- 安踏体育(2020.HK)公布上半年业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布上半年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布上半年业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布上半年业绩.
-- 利福国际(1212.HK)公布上半年业绩.
-- 华侨城(亚洲)(3366.HK)公布上半年业绩.
-- 深圳科技(0106.HK)公布上半年业绩.
--10:00 第一天然食品(1076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--14:30 中国环保科技(0646.HK)股东周年大会.
*8月7日(周二)
-- 香港金管局公布7月外汇储备资产数字.
-- 亿胜生物科技(1061.HK)公布上半年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布上半年业绩.
-- 美高梅中国(2282.HK)公布上半年业绩.
-- Mongolian Mining Corporation (0975.HK)公布上半年业绩.
-- 香港生力啤(0236.HK)公布上半年业绩.
--10:00 东南国际集团(0726.HK)股东周年大会.
--11:00 周大福珠宝(1929.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊