〔投行观点〕瑞信调升中国太平评级至"优于大市",料下半年新业务价值回升

路透香港7月31日电---投行瑞信的报告称,将中国太平保险控股有限公司(0966.HK)的投资评级由"中性"上调至"优于大市",并预期下半年中国有机会持续减息可推动新业务价值回升.

今年以来,中国太平的股价累计下跌约24%,比起中国人寿(2628.HK)(601628.SS)、平安保险(2318.HK)(601318.SS)H股10-20%升幅逊色.瑞信认为,这是由于中国太平需要为其寿险业务进行增资,令投资者忧虑会对其估值造成负面影响.

报告指出,预计太平寿险需要增加40-60亿元人民币资本金,才能使其偿付能力充足率回复至正常水平.据瑞信估计,如果中国太平以发行新股方式筹资,并按其股权比例向太平寿险注资24-36亿港元,则中国太平的每股盈利摊薄10-15%,但对内涵价值的影响可能只有2-5%.

太平寿险的资本水平提升,将有利于业务扩张.报告称,估计太平寿险上半年的新业务价值按年下跌7%,下半年在减息效应的带动下,可望按年录得中单位数字升幅.

瑞信并因此认为,寿险业务最坏时期已经过去,并调升中国太平的投资评级,维持目标价为每股16.5港元.

中国太平周二早盘初段曾涨逾2%,触及11.14港元;香港时间10:55,该股涨0.74%,报10.9港元,与大市大致同步.(完)