〔港股业绩〕恒隆地产中期基本纯利大增72%,受惠租金上升和住宅销售

路透香港7月31日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)周二宣布,2012年上半年的基本纯利按年大增72%,受期内出售逾百个香港剩余住宅单位的收益,以及租金收入上升带动.

截至6月底止半年,恒隆地产在撇除投资物业重估后的基本纯利为25.2亿港元.期内公司出售了108个奥运站住宅项目"浪澄湾"和九个九龙站豪宅"君临天下"货尾单位,带来12.72亿港元的物业销售收入.

内地租务业务继续取得可观双位数增长,期内相关租金收入和溢利分别按年上升22%和26%,至14.75亿和11.71亿港元,受惠租金调升,以及济南恒隆广场去年开业开始提供业绩贡献带动.

至于香港业务的租金收入和溢利则只有单位数字增幅,分别升4%和5%,至14.87亿和12.51亿港元.内地租金收入已与香港几乎看齐.

恒隆地产在内地的租金收益主要来自上海两个商业综合项目--恒隆广场及港汇恒隆广场.该公司并己在上海以外的二线城市,落实了多个以购物商场为主的商业项目.沈阳是恒隆地产在上海以外的新据点,首个购物商场沈阳皇城恒隆广场已于前年中落成营运,济南恒隆广场亦于去年8月开业.至于沈阳另一项目市府恒隆广场购物商场将于今年9月开幕,目前已全部租出.

公布业绩前,恒隆地产早盘收高3.01%,报27.4港元;大盘恒生指数.HSI则涨0.86%.(完)

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