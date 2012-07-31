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货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 16:45 BJT

〔香港数据〕6月份M-3货币供应按年增加6.1%--金管局

路透香港7月31日电---香港金融管理局(HKMA)周二公布6月份货币供应数据,其中M-3货币供应按年增长6.1%.具体变幅如下(单位为%):

6/2012 5/2012 6/2011

港元 M-3(按年) 6.1 4.5 8.3

港元 M-2(按年) 6.2 4.6 8.4

港元 M-1(按年) 7.2 3.8 12.5

港元 M-1(按年)* 7.2 3.8 12.5

有形贸易贷款额(按年计) 9.3 11.7 44.3

其它本地贷款额(按年计) 4.0 3.2 21.4

港元 M-3(按月) 0.3 -1.2 -1.3

港元 M-2(按月) 0.3 -1.2 -1.3

港元 M-1(按月) -0.6 -0.8 -3.7

港元 M-1(按月)* 1.7 -1.5 -3.0

注: * 经季节因素调整. (完)

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浏览香港金管局刊登于网页的声明,请点选:(here)

--记者 李珊珊/陈敏; 审校 张喜良

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