版本:
中国
货币新闻 | 2012年 7月 31日 星期二 16:24 BJT

〔香港股市〕恒生指数连涨四日收升逾1%,本月共涨1.8%

路透香港7月31日电---香港股市周二连续第四日上涨,本月涨幅共达1.8%,重大央行会议即将登场,市场人士寄望会议将推出更多刺激措施,汇丰控股(0005.HK)等权重股上扬.

恒生指数.HSI今日收涨近1.1%,或211.4点,至19,796.8点,且收盘站上200日移动均线阻力.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐