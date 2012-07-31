〔港股业绩〕恒隆地产指中国经济调整情况较上一轮复杂,投资更审慎(更新版)

(新增细节和记者会内容)

* 中国经济调整情况比08/09年更复杂

* 虽然坐拥大量现金,但对新投资更审慎

* 中期基本纯利大升72%,受租金收入上升和物业销售带动

* 仍然看好香港房地产市场

路透香港7月31日电---主力发展中国内地商业房地产的恒隆地产(0101.HK)称,这次中国经济调整情况比2008/09年时更为复杂;尽管公司坐拥庞大现金,其对内地投资新项目会更为审慎.

恒隆地产主席陈启宗表示:"很多人说今次(中国的)经济调整比2008/09年情况好些,但我不同意.当时是跌得很急,但出路很明显,一定是向经济体系注入资金."

在上一波的中国房地产市场调整中,恒隆地产把握了时机在低位连续吸纳了两幅土地.但陈启宗坦言,这次他实在是"没把握".

"目前的环境,不止是中国的问题,而是世界性的问题.欧洲好像患癌症般,你知迟早会死,不过是慢慢死.西方金融体系,特别是美国领导之下,就好似心脏病般,每天都没事儿,直到有事为止就很严重,而这些都影响着中国的经济发展."他说.

恒隆地产截至6月底止的现金及银行结余近290亿港元,而公司已连续六年零负债,使其有足够的本钱继续扩大在内地的商业版图.但陈启宗认为,"有钱是很容易犯错,有钱很容易随便花钱,看到经济不好,很多人会去投资收购,但明天市况更差也说不定.所以我们不急于买地,当然若质素很好价钱相宜,也没理由不买的."

恒隆地产在内地的租金收益主要来自上海两个商业综合项目--恒隆广场及港汇恒隆广场.该公司并己在上海以外的二线城市,落实了多个以购物商场为主的商业项目.沈阳是恒隆地产在上海以外的新据点,首个购物商场沈阳皇城恒隆广场已于前年中落成营运,济南恒隆广场亦于去年8月开业.至于沈阳另一项目市府恒隆广场购物商场将于今年9月开幕,目前已全部租出.

随着上海项目日渐成熟,加上有新项目的投入营运,现时内地项目为恒隆地产提供的租金收入已与香港看齐.董事总经理陈南禄透露,无锡项目将于明年开幕,而天津、大连和昆明的项目亦会于未来陆续落成.

**中期基本纯利大升72%**

恒隆地产早盘收市后公布,2012年上半年在撇除投资物业重估后的基本纯利为25.2亿港元,按年大增72%.受期内出售逾百个香港剩余住宅单位的收益,以及租金收入上升带动.

期内公司出售了108个奥运站住宅项目"浪澄湾"和九个九龙站豪宅"君临天下"货尾单位,带来12.72亿港元的物业销售收入.陈南禄表示,目前公司当有约1,100个浪澄湾住宅单位可供未来销售.

内地租务业务继续取得可观双位数增长,期内相关租金收入和溢利分别按年上升22%和26%,至14.75亿和11.71亿港元,受惠租金调升,以及济南恒隆广场去年开业开始提供业绩贡献带动.

至于香港业务的租金收入和溢利则只有单位数字增幅,分别升4%和5%,至14.87亿和12.51亿港元.内地租金收入已与香港几乎看齐.

恒隆地产的业务核心亦已北移.公司近期亦出售了部份香港非核心物业,但陈启宗表示,公司于中环、铜锣湾和旺角的数个核心资产没打算出售.他强调,他仍然看好香港的房地产市场,恒隆过去12月年没有在香港买地,是因为有很多大地产商在竞争,以风险回报比率计算,他认为内地更吸引.

至于早前恒隆亦有入标竞投政府招标出售的港岛北角的临海地王,但最后输给出价69.1亿港元的新鸿基地产(0016.HK),陈启宗称,他当时是抱着能否找到机会检到便宜的心态,但这不等于看淡房地产市场.

"假如有机会买便宜货,不妨(去买)."他说.

恒隆地产收高3.76%,报27.6港元;大盘恒生指数.HSI则涨1.08%.(完)

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