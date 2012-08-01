《香港报摘》--经济日报8月1日

* 要闻版头条:

--中国中央政治局定调,"稳增长"重中之重.六招撑实体经济,着力扩内需.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜表示,亚太区删减职位计划会于下半年完成.汇丰香港区总裁冯婉眉订下三大目标,趁欧资银行在区内缩减规模之时,全力争取更大市场占有率.

--利福国际(1212.HK)就尖沙咀崇光百货租约提前终止一事订立补充契据,将于今年12月1日之前,向新世界发展(0017.HK)交回该商场750平方尺建筑面积,剩余部分则延期至2014年2月15日前交回.公司发言人称尖沙咀崇光占去年净利不到5%,故相信业主提前收回部份营运面积,不会对公司财务造成重大影响.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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