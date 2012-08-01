《香港报摘》--经济日报8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--中国中央政治局定调,"稳增长"重中之重.六招撑实体经济,着力扩内需.
* 其他:
--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)亚太区行政总裁王冬胜表示,亚太区删减职位计划会于下半年完成.汇丰香港区总裁冯婉眉订下三大目标,趁欧资银行在区内缩减规模之时,全力争取更大市场占有率.
--利福国际(1212.HK)就尖沙咀崇光百货租约提前终止一事订立补充契据,将于今年12月1日之前,向新世界发展(0017.HK)交回该商场750平方尺建筑面积,剩余部分则延期至2014年2月15日前交回.公司发言人称尖沙咀崇光占去年净利不到5%,故相信业主提前收回部份营运面积,不会对公司财务造成重大影响.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。