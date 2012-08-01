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亚洲 | 2012年 8月 1日 星期三 08:14 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月1日

路透香港8月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周二收低64.33点或0.49%,报13,008.68点.因交易商注意力再次转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三将发布的经济声明,以及推出新一轮刺激措施的可能性. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  200.300    0.30      19108            15.530      -1.21
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.230    0.39      25257             3.173      -0.85
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   58.120    0.62     300242            90.128      -0.90
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.230    1.08      63964            21.312      -0.64
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  124.940    1.24      51406             9.687      -0.34
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   89.970    0.23      21436             6.976      -0.91
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   41.800   -2.18     378358            64.820      -1.26
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   52.030    0.46      38550             4.034      -0.14
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   14.610   -2.01     189245            11.328      -0.98
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   14.870    0.20      46658            11.530      -0.09
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.570    1.10      23681             5.538      -1.98
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.700   -0.08       3289             3.830      -0.51
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   17.360    1.05       5046             1.346     -50.33
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.810    4.62      27674             0.281      -1.52  (完)

  --整理 李珊珊

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