《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月1日

路透香港8月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低64.33点或0.49%,报13,008.68点.因交易商注意力再次转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三将发布的经济声明,以及推出新一轮刺激措施的可能性. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 200.300 0.30 19108 15.530 -1.21 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 10.230 0.39 25257 3.173 -0.85 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 58.120 0.62 300242 90.128 -0.90 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 41.230 1.08 63964 21.312 -0.64 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 124.940 1.24 51406 9.687 -0.34 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 89.970 0.23 21436 6.976 -0.91 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 41.800 -2.18 378358 64.820 -1.26 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 52.030 0.46 38550 4.034 -0.14 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 14.610 -2.01 189245 11.328 -0.98 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 14.870 0.20 46658 11.530 -0.09 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 28.570 1.10 23681 5.538 -1.98 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 24.700 -0.08 3289 3.830 -0.51 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 17.360 1.05 5046 1.346 -50.33 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 1.810 4.62 27674 0.281 -1.52 (完) --整理 李珊珊