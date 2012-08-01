《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港8月1日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周二收低64.33点或0.49%,报13,008.68点.因交易商注意力再次转向美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三将发布的经济声明,以及推出新一轮刺激措施的可能性. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 200.300 0.30 19108 15.530 -1.21 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.230 0.39 25257 3.173 -0.85 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 58.120 0.62 300242 90.128 -0.90 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.230 1.08 63964 21.312 -0.64 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 124.940 1.24 51406 9.687 -0.34 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 89.970 0.23 21436 6.976 -0.91 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 41.800 -2.18 378358 64.820 -1.26 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 52.030 0.46 38550 4.034 -0.14 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 14.610 -2.01 189245 11.328 -0.98 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 14.870 0.20 46658 11.530 -0.09 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.570 1.10 23681 5.538 -1.98 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.700 -0.08 3289 3.830 -0.51 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 17.360 1.05 5046 1.346 -50.33 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.810 4.62 27674 0.281 -1.52 (完) --整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。