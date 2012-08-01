《香港报摘》--信报8月1日

* 要闻版头条:

--内地经济内外交困,中共中央政治局昨天开会商讨;总理温家宝指出,目前最突出的问题是经济下行压力仍然比较大,他和国家主席胡锦涛均强调,坚持把稳增长放在更加重要的位置.市场人士认为,日内将陆续出台减息、减税、补助行业和刺激投资等措施.

* 其他:

--Coach(6388.HK)去年净收入增长17.9%至10.38亿美元.该公司表示,新店扩充及同店销售达双位数成长,今年将加快由分销商购回亚洲市场的本土业务,以及发展中国分销渠道.

--信义玻璃(0868.HK)上半年纯利差过市场预期,行政总裁董清世表示,内地政府推广节能建筑,刺激玻璃的需求,本月已有新的浮法玻璃生产线投产,浮法玻璃第三季毛利率回升.但短期内无意分拆太阳能业务上市.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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