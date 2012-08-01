《香港报摘》--信报8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--内地经济内外交困,中共中央政治局昨天开会商讨;总理温家宝指出,目前最突出的问题是经济下行压力仍然比较大,他和国家主席胡锦涛均强调,坚持把稳增长放在更加重要的位置.市场人士认为,日内将陆续出台减息、减税、补助行业和刺激投资等措施.
* 其他:
--Coach(6388.HK)去年净收入增长17.9%至10.38亿美元.该公司表示,新店扩充及同店销售达双位数成长,今年将加快由分销商购回亚洲市场的本土业务,以及发展中国分销渠道.
--信义玻璃(0868.HK)上半年纯利差过市场预期,行政总裁董清世表示,内地政府推广节能建筑,刺激玻璃的需求,本月已有新的浮法玻璃生产线投产,浮法玻璃第三季毛利率回升.但短期内无意分拆太阳能业务上市.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。