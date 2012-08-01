〔港报财经评论〕全球等食政策饭--信报8月1日

全球等食政策饭/ 习广思

全球投资市场变成"政策市",由美国QE、欧洲买债或LTRO,投资者几乎熟习了一种模式--因憧憬而买,因现实而卖.前者是诱惑,后者是困惑.禾其投资合伙人薛澜的观点正是描述投资者目前进退两难的困局.全球企业面对盈利下滑的风险,中资企业盈利的风险就更加大,而且不是简单的一次盈利下跌周期,而是跨行业盈利下跌,意味着很少公司前景让人感到乐观.不过,从过去数年的经验可知,每次政府推出宽松政策,"放水"憧憬均可带来可观反弹,故炒"放水"自然成为股市反弹的唯一动力.

依昨日市况所见,受尽诱惑而反弹的主要是内银股、煤炭股,午后霸王(1338.HK)、国美(0493.HK)等垃圾股急弹;另一方面,投资者应可留意到中资电讯股、保险股力有不继,出现回落;其次是领汇(0823.HK)、置富(0778.HK)等房托股价再创新高.高息防守股有资金追捧,在投资者不知买什么的情况下,只求买个安心.值得一提的是,市场憧憬联储局"放水",最大机会是打救楼市,创科(0669.HK)股价有望突破3月底高位.

呼应中央"稳增长"目标,多个地方政府相继宣布投资项目,长沙政府计划推出40个项目,总投资3,748亿元人民币,全国各大城市政府也相继宣布自己的投资大计.这说明地方政府都在想尽办法跑数,也就是重蹈2009年大兴土木的模式.而且,各地方政府多番针对房地产推出微调政策,令北京再现"地王".等食政策饭的态度在企业层面更显而易见.早前,杭州600间民企出现财困,更上书向市政府求助,完全反映企业指望政府救,多于想办法自救.目前的盈警潮,重灾区是民企公司,对许多管理层来说,解决财政及资金问题固然重要,但企业看不清经济前景,根本不会轻言扩张投资.正如薛澜所指,无论是投资者或是饱受煎熬的企业,他们都在等待中央的新政策,希望及时决定下一步方向.真正等食政策饭的其实是央企.

投资者与企业在等中央出招或明确指示政策方向,掉过头来看,这亦是中央的矛盾所在.因为,给一碗政策饭,很容易令调控再一次失败,譬如房地产市场,但亦不能整顿资源行业产能过剩的问题.相反,不给这碗政策饭的话,央企又无法自救,不回应地方政府的试探,随时酿成一场混乱甚至失控.(B02)

----------------------------------------------------------------------------------------

澳元升势明显逢低买入/ 苏子

有消息指出,中国外管局有意购买澳洲国债,因为中国现正追求息率回报较高的投资,结果令市场有藉口炒作澳元的需求将会增加;因此,昨天亚洲市澳元汇价明显造好,兑美元已成功突破1.05心理关口,暂时最高曾见1.0537水平,此高位与今年3月27日所造的1.0557高位十分接近.按照目前澳元兑美元的上升动力来看,相信税后汇价应可进一步上破1.0557高位阻力,并挑战今年3月19日1.0636高位.

在各主要非美元货币中,近日澳元的走势的确非常凌厉,即使欧罗及英镑等非美元货币已自上周五高位明显回落,但澳元仍可以独善其身照升如仪,特别是踏入本周后,连澳元兑纽元亦自上周五的1.2901低位明显上升,并一度升越1.3心理关口,扭转上周四及周五的疲弱走势,反映澳元的走势较纽元更强.目前市场预期本周联储局及欧洲央行议息后将有较高机会启动新一轮放水措施,结果将有利澳元可以继续保持近期如此凌厉的上升势头.目前澳元的升势如此明显,故投资者宜采取顺势而行的策略,把目前澳元兑美元已形成的上升趋势当成朋友看待,切忌贸然入市建立短仓以捕捉蝇头小利.短线而言,如澳元兑美元一直守稳在上周五的1.0380低位以上不破,宜逢低买入.

上周加拿大公布4至5月份财政收入增长5%,数据对加元构成明显的支持力;同时,市场预期联储局将有新一轮放水措施,结果令美元汇价受压,美元兑加元亦因此成功跌破1.009的100天SMA关键支持,昨天亚洲市美元兑加元已跌至1算心理关口,暂时最低曾见0.9999水平.如昨晚美元兑加元仍乏力返回通道内收市,则目前美元兑加元的单边跌市仍会继续运行多一段时间,1算心理关口亦会因此正式失守,随后将会下试今年5月8日的0.9919低位.稍后一旦美元兑加元可以成功破关而下,预料美元兑加元的大方向将会是朝着去年7月的0.9402低位迈进.

留意目前美元兑加元的100周SMA支持正处于0.9992水平,此支持与1算心理关口相若.因此,如稍后美元兑加元在跌破1算心理关口后可以明显在100周SMA以下收市,将是一个十分利淡后市的警号.(B08)