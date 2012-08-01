〔港报财经评论〕胡温坚持房产调控--经济日报8月1日

胡温坚持房产调控/ 林瑞芬

宜盯紧德国经济面.拆局夹杂政治因素的欧债问题发展,从来不是易事,掌握到发展趋向,也未必掌握解困时点.市场将欧债推向危机,方能望有解危之方治痛.西、意两国债火高烧,方能迫使欧盟出招,要令凡事Say No的德国铁娘子默克尔Say Yes,就要望德国经济衰了!在欧债危机爆发初期,正常而论,望都望欧元区这个大财主--德国好,这方有能力伸手救其他穷亲戚,但欧债由危机演变到问题多年,至发现只有富穷国建基共同利益下,方能找到药方的真理,只有德国感受到经济冷风,方有让步可能性.重点留意德国,最近月经济确有点回软压力,失业人数连续四个月上升,商业信心指数回落,惟不足以令德国经济增长失速放缓,所以见到,德国对共同债券计划仍持反对立场,相信终有软化一日.

事实上,中国亦逐步兑现承诺出手维稳增长,已增加铁路投资(利好相关股份)、将陷于水深火热的重工业钢铁扶一把,改征增值税试点、落实促进民间投资的政策措施等.引述人民日报综评当前经济缓中趋稳状况,更至少有6个亮点:包括生产形势好、城乡居民收入增、通胀压力趋缓、结构调整取得新进展、重点领域改革深化及财政金融运行基本平稳.

内地股市挣扎筑底.无疑,在外围前路不明朗及不可控下,中国只能做好份内事,目前较对欧、美有本钱,降准降息仍有空间.回顾7月份中、港股市,中国明显弱,上证继5、6月跌1%及6.2%,7月再跌5.5%.国指及恒指则升1.04%及1.8%.中国股市仍在苦苦挣扎筑底,见上证已临近长期升轨的不容有失势头,最近更因上交所拟推风险警示板而呈现ST股大面积跌低局面.胡温讲话,最为关注是不约而同地指会坚持不移地贯彻执行房地产市场调控政策,切实防止房价反弹,这将令二、三线内房股仍有经营之困,相反,更凸显龙头渡冰河时期的优势.总结,港股于上周德拉吉讲话后回稳反弹,反弹比预期为多,后市进一步要审视欧、美出招力度.若比市场预期为大,不排除突破20,000确认摆脱上落区,量度升幅约20,750.相反,出招力度预期内的话,在港股已偷步涨下,慎回吐!(003)

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政策扶持行业国指冲击10,000点/ 余少文

7月倒升后市乐观.上周四曾指出,国指在7月最后四个交易日,合计要升超过350点,才有机会令7月录得升幅,出乎意料下连升三日,合共升463点,成功扭转7月大部分时间下跌走势.而计算2000年以来的7月表现跟当年余下8月至12月走势关系,发现有3个7月是跌市,而余下的五个月也是走低;另外9个7月录得升幅,只有两个余下的5个月是下跌,分别撞正2000年科网爆煲和2008年金融海啸所致.如按上述统计,除非今年再遇到突发性的环球股灾,否则余下时间可以相对乐观一点.

大市能否继续反弹,中央政策始终是关键所在,国家主席胡锦涛昨日强调下半年要加大财政政策和货币政策对实体经济的支持,着力扩大内需,故仍然憧憬中央会有政策出台,尤其扶持行业的措施.早前便明确推动基建、放宽保险公司投资范围、近日又可能给予银行过渡期作为资本充足率分段达标,都支持相关行业股份造好.钢企退税业绩改善.其实,钢铁业是过去一年表现最差的行业之一,鞍钢股份(0347.HK)、马鞍山钢铁(0323.HK)和重庆钢铁(1053.HK)去年第四季合计亏损41亿元人民币,今年首季合计也亏损25亿元人民币;而鞍钢过去两个季度合计也亏损43亿元人民币,是表现最差的钢铁股,预期钢铁股第二季也难逃亏损命运,故中央出手救助并不出奇.

中央在1998年曾对钢铁业实施"以产顶进",即以国内生产的产品顶替进口的产品,即将部分外需转化为内需,到2005年取消.当时有27家企业获纳入顶进名单,上述三家公司都在名单内,故今次如恢复上述措施,确实有助改善鞍钢、马钢和重钢未来业绩.只是未落实时间表及有否追溯期,如有追溯期,则今年业绩已有改善空间,难怪钢铁股过去一周表现不俗.至于国指过去一年虽持续受制50月线,但指数过去两个月都在9,500点水平争持,呈现"十字星",反映国指跌至这水平呈好淡争持,尽管笔者仍担心国指最终要下试8,000点,惟希望可以跌眼镜.只要利好措施陆续出台,有助国指成功升越50月线,则中长线走势可以更为乐观.(010)