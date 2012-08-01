《香港报摘》--其他报纸重要消息8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 明报:
--汇控(0005.HK)(HSBA.L)亚太区总裁王冬胜表示,亚太区业务重组的工作已于上半年完成,除了印度Axis股权的出售工作仍在进行外,料出售业务将告一段落.
--三一重工(600031.SS)来港上市集资一再搁置.三一集团总裁唐修国回应指,主要是市场时机问题.他又透露,从提出到香港H股上市开始,公司内部意见就不一,后来虽然积极做好准备,但上不去也没关系.
* 星岛日报:
--中电控股(0002.HK)宣布,再度委任行政会议成员罗范椒芬为独立非执行董事,任期8月1日起生效.罗范椒芬去年8月中首度出任中电控股董事,今年4月辞去职务,全职出任香港特区政府第四届候任行政长官办公室主管,已于6月底结束.
--8月1日起非本地居民可开人民币户口,汇丰、中银香港(2388.HK)及部分中小型银行均表明可提供人民币开户及定期存款等服务.市场人士预料非本地居民对人民币业务认识不太深,业务需时发展.
--屋宇署最新公布数据,尽管上半年住宅落成量仍低企,但动工量累计达10,330伙,按年升2.4倍外,更超越去年落成量总数字,反映住宅动工量正加快增加.有学者更表示,按此趋势未来住宅供应会大增,明年两万住宅新供应目标可期.
* 苹果日报:
--上市仅49日的东吴水泥(0695.HK)成为历来上市最短即发盈警股份.东吴表示半年业绩可能录得亏损,原因除了水泥价格下跌外,并指上市费用入账以至亏损.
--澳门新世纪酒店的股权纠纷再有新发展.奥玛仕(0959.HK)股东吴伟早前要求召开股东会不果后,上月尾发出律师信要求奥码仕尽快作出回覆.奥玛仕行政总裁张南中指公司将会作出回应,并正在安排举行股东会.
* 东方日报:
--理文造纸(2314.HK)表示,今年市场情况较预期差,年初起纸价已跌逾一成;又指今明两年新增的100万吨产能会如期投产,同时料中国经济最快明年初始转好,相信届时纸价可较快回升.
--消息指,金融管理局日前向银行界发函,诠释银行尽职审查等多项操作问题,更就现钞兑换作出重大让步,沿用现行安排,免违反"清算协议",不论银行客户是否香港居民,均可透过在岸人民币(CNY)市场兑换现钞,上限一律2万元人民币.
* 文汇报:
--恒生(0011.HK)副董事长兼行政总裁李慧敏表示,预计内地业务增长仍会较本港快,相信内地陆续放宽银根下,该行的内地贷款会持续增加;又强调目前内地贷款质素良好,会避免高风险行业如造船业提供贷款.
--中国诚信(亚太)信用评级在港开业,成为首家在港获金融执业牌照的内地信用评级机构.目前,中诚信亚太将主要服务于人民币债券产品的发行和交易.
* 大公报:
--蒙牛乳业(2319.HK)宣布,杨文俊辞去执行董事、副主席、战略及发展委员会成员,由总裁孙伊萍兼任战略及发展委员会成员,同时纳入策略伙伴Arla Foods[ARLAF.UL]要员为非执行董事.
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)
--整理 萧萍; 审校 李珊珊/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。