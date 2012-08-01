〔香港个股〕联想与EMC策略合作,开发伺服器及网络储存设备

路透香港8月1日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--联想集团(0992.HK)周三表示,与美国易安信电脑系统(EMC)EMC.N将合作开发伺服器和网络储存设备产品,双方并将成立合资企业.

联想新闻稿指出,此策略合作将可强化联想在工业标准伺服器以及网络储存设备的研发技发,亦有助于EMC扩大在中国地区及新兴市场的触角.

同时,双方将成立一家新的合资企业,由联想出资,EMC注入旗下的Iomega部份资产及资源,以提供中小企业网路储存相关设备等.联想在此合资公司持有多数股份.

本地时间上午9:28时,联想开盘跌0.56%至5.35港元,大盘恒生指数.HSI开低0.76%.(完)

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