〔香港股市〕恒指开盘跌0.8%,受中国制造业PMI指数表现疲弱拖累

芝加哥期市：CBOT小麦期货基本收平盘，本周近月合约上涨1%
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
路透香港8月1日电---香港股市周三开盘下滑,而且可能结束四日连涨之势,此前公布的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1,为去年11月以来的最低水平.[ID:nEAP30318C]
恒生指数.HSI开盘下跌0.8%,报19,647点.恒生国企指数.HSCE下滑0.7%.(完)
--编译 兰秀娟;审校 艾茂林
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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