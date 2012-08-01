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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 09:36 BJT

〔香港股市〕恒指开盘跌0.8%,受中国制造业PMI指数表现疲弱拖累

路透香港8月1日电---香港股市周三开盘下滑,而且可能结束四日连涨之势,此前公布的中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1,为去年11月以来的最低水平.[ID:nEAP30318C]

恒生指数.HSI开盘下跌0.8%,报19,647点.恒生国企指数.HSCE下滑0.7%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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