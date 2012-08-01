〔港报社评〕立会生态大变,岂止一人两票--星岛日报8月1日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
约130张候选人名单,角逐新一届立法会70个议席,形成历来竞争最激烈的立法会选举.全港选民在9月9日可以有一人两票选议员,加上大众年来对政治的关心程度承接特首选举持续升温,有助提高投票意欲.今次选举,功能组别势必抢尽分区直选的风头,原因是分区直选比上届增加五席只是量变,而功能组别增加的5个超级议席,基本上是由全港选民一人一票选出,产生的票王票后,民意认受程度比传统分区直选还要高.
今次选举,功能组别新气象特多,除了超级议席带来的质变,还有传统的功能组别加快换血.传统功能组别30个议席中,有14个议席因只有1人参选而自动当选,比上一届少2席.这些自动当选的人,有的是明显占有优势而无人争锋,有的则是界内协调的结果,当中有10个是连任,较上一届少1人.
虽然行政长官梁振英表明自己对议会选举态度中立,不会偏帮任何候选人,不过,在挑战现任议员的参选者中,不少被视为梁营人士.这些人如果进入议会,将带来新的与政府互动关系.
可以说,不单止超级议席,连传统功能组别都在酝酿质变,新一届立法会传统功能组别出现的新血,预料会比之前任活跃,带动整个传统功能组别的活跃气氛,而功能组别议员的活跃程度和表现质素,又可能影响到日后政制发展中的功能组别议席存废.另外,更已有深谋远虑的政圈人士,通过今次的选举平台,部署日后政制发展和准备普选特首.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。