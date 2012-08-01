〔港报社评〕立会生态大变,岂止一人两票--星岛日报8月1日

约130张候选人名单,角逐新一届立法会70个议席,形成历来竞争最激烈的立法会选举.全港选民在9月9日可以有一人两票选议员,加上大众年来对政治的关心程度承接特首选举持续升温,有助提高投票意欲.今次选举,功能组别势必抢尽分区直选的风头,原因是分区直选比上届增加五席只是量变,而功能组别增加的5个超级议席,基本上是由全港选民一人一票选出,产生的票王票后,民意认受程度比传统分区直选还要高.

今次选举,功能组别新气象特多,除了超级议席带来的质变,还有传统的功能组别加快换血.传统功能组别30个议席中,有14个议席因只有1人参选而自动当选,比上一届少2席.这些自动当选的人,有的是明显占有优势而无人争锋,有的则是界内协调的结果,当中有10个是连任,较上一届少1人.

虽然行政长官梁振英表明自己对议会选举态度中立,不会偏帮任何候选人,不过,在挑战现任议员的参选者中,不少被视为梁营人士.这些人如果进入议会,将带来新的与政府互动关系.

可以说,不单止超级议席,连传统功能组别都在酝酿质变,新一届立法会传统功能组别出现的新血,预料会比之前任活跃,带动整个传统功能组别的活跃气氛,而功能组别议员的活跃程度和表现质素,又可能影响到日后政制发展中的功能组别议席存废.另外,更已有深谋远虑的政圈人士,通过今次的选举平台,部署日后政制发展和准备普选特首.(A05)