〔港报社评〕保障老有所养须未雨绸缪--文汇报8月1日

政府统计处昨日发表最新人口数据,推算香港人口在2041年将达到847万,届时有30%人口达到65岁或以上,即平均每3.3个人当中便有一人为长者.香港人口老化问题日益突出,尤其是在低税制的经济结构下,能否支撑未来沉重的养老社会福利,能否保障老有所养,最为社会所关切和忧虑.香港过往一直缺乏长远的人口政策.新一届政府需要因应人口老化加剧的趋势,利用现时财政储备充裕的有利条件,未雨绸缪制定全面的人口规划,设立养老基金,为纾缓人口老化,减轻社会未来负担做好准备.

日前,政府决定为70岁或以上长者提供特惠生果金,但是,面对老年人口持续膨胀,日后能否有足够的财力维持不断增加的支出,满足各项长者养老福利,将成为无可避免的大挑战.统计处公布的数据进一步确定香港步入人口严重老化阶段,但是香港多年来始终未能提出应对急剧人口老化的政策措施,难免引起社会的焦虑.

过往一段时期,香港曾有意见认为可借双非婴来弥补港人生育不足,纾缓人口老化.实际上,靠双非婴纾缓香港人口老化显然并非有效途径,不但无助解决出生率不足等问题,反而对香港人口规划造成不确定影响.解决人口老化最终还是需要提高本土生育率.特首梁振英于竞选时曾提出多项政策以鼓励市民生育,包括提高首名子女个人免税额、实施15年免费教育及设立侍产假制度等.希望政府尽早落实相关的政策,真正发挥出鼓励生育、纾缓人口老化的效果.(A04)