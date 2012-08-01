〔港报社评〕推行国教科不应校方说了算谘询家长教师体现校本自决--明报8月1日

国民教育科引起争议之后,政府多次表明学校可于3年开展期自行决定何时开始推行,多个办学团体已表明暂缓推行,但个别官校仍将试行.官校由官员主导,若政府真心认为国教科应该校本自决及尊重家长意愿,官校应就教材和评核方法,与家长及老师商讨,听取持份者的意见,消除家长的疑虑,才正式推行,而不是由官员说了算.国教科的推行应该从长计议,若政府一意孤行,是火上加油,势将触发新一轮社会抗争.

除了教材和课程备受争议外,评核方法同样重要,扭曲的评核机制对学生的遗害同样严重.教育局透过"情意及社交表现评估"问卷,要求全港中小学评估学生是否爱国,包括要回应挺国货或国家做错事仍要支持等价值观.但问卷中有关民主、公民责任、平等机会等内容,大都不见了,连负责修订问卷的香港学者亦承认,部分问题设定偏颇.

香港教育局只抽取部分问题加以发挥,有违问卷的设计用意;更严重的是,教育局于调查后向学校发放全港整体表现作比较,有小学因学生国民身分认同的分数低于全港平均分而决定催谷,应验了社会对国教科的质疑.偏颇的教材会带来洗脑效果,扭曲的评核则会促使老师与学生朝着错误的方向前进.所以,学校推行国教科之前,应该把教材及评核方法公开,与家长和教师商讨,释除持份者的疑虑后才推行,绝对不能藉国民教育之名,推行祸港祸国的洗脑教育,毒害下一代.(A04)