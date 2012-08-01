〔港报社评〕QE3如箭在弦中港须警惕风险--信报8月1日

美国联储局举行2天议息会议,市场憧憬新一轮QE3出台,加上预期欧洲央行随后也会采取有力措施,挽救欧罗危机,港股连日反弹.然而,即使金融市场得到货币宽松的刺激,但美元下挫刺激大宗商品价格飙升,却又蕴含新的风险因素,对中港经济都产生显着的负面影响.

可以看到,美国经济增速第2季降至1.5%,促进经济稳步复苏,的确需要更多刺激措施.上周,投行美银美林评估,认为在今次议息政策例会上,联储局同意把超低利率维持到2015年底,且预计9月份推出QE3,规模达到6,000亿美元.

照市场目前预期,通过新一轮货币宽松刺激,联储局大手购入的资产,很可能集中在抵押贷款市场,并藉此加强房地产的回升力度,透过房地产市场复苏强化消费与投资信心.可以看到,对联储局推出新一轮宽松措施,市场的预期已达到月来高点.过去一周,不少美国媒体以几乎肯定口认为联储局在今次政策例会上宣布推出QE3.

但如果联储局不惜冒通胀趋升之险,推出QE3,则美元下跌,商品价格攀升,也会为新兴经济体带来通胀重临压力.换言之,若美国推出新一轮货币宽松,刺激以美元计价的大商品价格攀升,其中农林作业类商品在今年世界粮食短缺下,升势相信更为凌厉,令包括中国的全球通胀回升风险急遽升温.继而亦会相对催逼人民币升值,不利出口,加剧中国经济下行压力,形成经济滞胀的温床.

照目前形势看,联储局今回的政策例会,在国内消费动力转弱、失业率高企的情况下,的确不排除以新一轮宽松措施来博取增强经济扩张动力的机会.但QE3对新兴经济体,也包括对亚洲国家来说,国内的价格上升变化,通胀重临威胁,在今年全球经济放缓的恶劣形势下,其负面破坏力实不能掉以轻心.

基于港元与美元挂钩,由此引发输入型通胀和资产泡沫扩大风险,难免为特区新政府带来严峻的挑战,也为管治威信不足的政府增加施政难度. (A02)