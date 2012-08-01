中国中央政治局会议昨举行,为下半年经济工作定位,指要按稳中求进基调加大预调微调力度.相信根本原因是最高权力交接的中国十八大今秋召开,稳定重于一切,中央务必加大刺激经济力度,令经济今季顺利反弹.

中央过去两、三个月已接连出招,如降低存款准备金率、连环减息等,但因药效需时,现要赶及见效,便要加码加速谷本季经济,此最少包括两大方面.

其一,催谷消费.总理温家宝昨强调,要坚持把扩大消费需求作为调整结构的重要着力点.可以预期,减税、减费、增津贴等招数势加快出台.惟消费增长涉及结构因素如收入分配、社会保障等,非短期可见宏效.

其二,正因消费加温慢,中央惟靠老方法即谷投资,为经济快速加温.此可见于曾被煞停的铁路投资又再加快上马;被指养大地方债务、酿成三万亿元人民币呆坏帐的地方融资平台,亦盛传中央将短暂放行.一系列的谷投资措施,包括放宽银根、银行信贷等,短期内势相继出台.

各种刺激经济政策将在本月密集出台,在货币政策方面,除继续逆回购、再降存款准备金率外,只要通胀续降,再减息亦如箭在弦.中国国情向来是经济为政治服务,中央要为十八大营造稳定环境,尽快谷经济稳人心,已路人皆见,投资者须了解中央思维,不能低估其决心与政策力度.(A09)