〔投行观点〕美银美林首评华电福新能源为"买入",目标价每股1.9港元

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港8月1日电---投行美银美林发布报告,首度给予华电福新能源(0816.HK)投资评级为"买入",目标价每股1.9港元,较现价约有23%上升空间.
华电福新能源为中国五大发电集团之一的华电集团旗下多元化清洁能源公司,该公司于今年6月以每股1.65港元招股上市,集资约3.19亿美元;上市保荐人包括中信证券、瑞银和美银美林.
美银美林的报告称,由于华电福新能源的业务涉及火电、水电、风电和核电,预期公司于2011-13年盈利复合增长率达62.3%,增速高于国内火电和主要的风电公司.
华电福新能源上一交易日收报于1.55港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。