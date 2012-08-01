〔投行观点〕美银美林首评华电福新能源为"买入",目标价每股1.9港元

路透香港8月1日电---投行美银美林发布报告,首度给予华电福新能源(0816.HK)投资评级为"买入",目标价每股1.9港元,较现价约有23%上升空间.

华电福新能源为中国五大发电集团之一的华电集团旗下多元化清洁能源公司,该公司于今年6月以每股1.65港元招股上市,集资约3.19亿美元;上市保荐人包括中信证券、瑞银和美银美林.

美银美林的报告称,由于华电福新能源的业务涉及火电、水电、风电和核电,预期公司于2011-13年盈利复合增长率达62.3%,增速高于国内火电和主要的风电公司.

华电福新能源上一交易日收报于1.55港元.(完)