《香港重要政经日程》--8月1日-8月8日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
=====================今日香港主要政经消息==========================
8月1日(周三)
-- 依利安达(1151.HK)公布上半年业绩.
-- 和记港陆(0715.HK)公布上半年业绩.
-- 和记电讯香港(0215.HK)公布上半年业绩.
-- 东方海外国际(0316.HK)公布上半年业绩.
-- 渣打集团(2888.HK)公布上半年业绩.
--10:30 绿城中国(3900.HK)于杭州举行股东特别大会.
--11:00 先进半导体(3355.HK)于上海举行临时股东大会.
=====================近日香港主要政经消息==========================
8月2日(周四)
-- 长江实业(0001.HK)公布上半年业绩.
-- 中国海外宏洋集团(0081.HK)公布上半年业绩.
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布上半年业绩.
-- 和记黄埔0013.HK公布上半年业绩.
-- 中裕燃气(3633.HK)公布上半年业绩.
--10:30 建福集团(0464.HK)股东周年大会.
--11:00 经济日报集团(0423.HK)股东周年大会.
--11:30 万保刚集团(1213.HK)股东周年大会.
--14:15 东亚银行(0023.HK)中期业绩记者会.
--16:30 香港公布6月零售销售数据.
8月3日(周五)
-- 中国兴业控股(0132.HK)公布上半年业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布上半年业绩.
--09:00 国药控股(1099.HK)于上海举行股东特别大会.
--10:00 蒙古投资(0402.HK)股东周年大会.
--10:30 汇丰公布7月香港采购经理人指数.
--10:30 富士高实业(0927.HK)股东周年大会.
8月6日(周一)
-- 安踏体育(2020.HK)公布上半年业绩.
-- 中国动物保健品(0940.HK)公布上半年业绩.
-- 利亚零售(0831.HK)公布上半年业绩.
-- 亨亚(0428.HK)公布上半年业绩.
-- 希慎兴业(0014.HK)公布上半年业绩.
-- 利福国际(1212.HK)公布上半年业绩.
-- 华侨城(亚洲)(3366.HK)公布上半年业绩.
-- 深圳科技(0106.HK)公布上半年业绩.
--10:00 第一天然食品(1076.HK)股东特别大会.
--11:00 中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--14:30 中国环保科技(0646.HK)股东周年大会.
8月7日(周二)
-- 香港金管局公布7月外汇储备资产数字.
-- 亿胜生物科技(1061.HK)公布上半年业绩.
-- 香港飞机工程(0044.HK)公布上半年业绩.
-- 美高梅中国(2282.HK)公布上半年业绩.
-- Mongolian Mining Corporation (0975.HK)公布上半年业绩.
-- 香港生力啤(0236.HK)公布上半年业绩.
--10:00 东南国际集团(0726.HK)股东周年大会.
--11:00 周大福珠宝(1929.HK)股东周年大会.
*8月8日(周三)
-- 先进半导体(3355.HK)公布上半年业绩.
-- 北京北辰实业股份(0588.HK)公布上半年业绩.
-- 创兴银行(1111.HK)公布上半年业绩.
-- 港交所(0388.HK)公布上半年业绩.
-- 廖创兴企业(0194.HK)公布上半年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布上半年业绩.
-- 中芯国际(0981.HK)公布第二季业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布上半年业绩.
--09:30 华宝国际(0336.HK)股东周会大会.
--10:00 中国金融租赁(2312.HK)股东特别大会.
--10:30 英皇娱乐酒店(0296.HK)股东周年大会.
--11:00 中国资源交通(0269.HK)股东周年大会.
--11:15 英皇国际(0163.HK)股东周年大会.
--15:45 亚伦国际(0684.HK)股东周年大会.
--16:00 国泰航空(0293.HK)中期业绩记者会.
--16:30 汉基控股(0412.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。