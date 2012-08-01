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货币新闻 | 2012年 8月 1日 星期三 12:57 BJT

〔澳门经济〕7月博彩业收入按年增长1.5%至245.8亿澳门元

路透香港8月1日电---澳门政府周三公布,7月博彩收入按年增长1.5%至245.8亿澳门元.

澳门博彩监察协调局在网上公布,当地累计1-7月博彩收入为1,733.08亿澳门元,较上年同期增16.8%.

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp(LVS.N)旗下金沙中国(1928.HK)、Wynn Resorts Ltd(WYNN.O)旗下永利澳门(1128.HK)、银河娱乐(0027.HK)、澳博控股(0880.HK)、新濠博亚娱乐(MPEL.O)6883.HK、以及MGM(MGM.N)合营的美高梅中国(2282.HK).(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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