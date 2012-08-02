《香港报摘》--经济日报8月2日

* 要闻版头条:

--港股五连升,资金转追落后股.观望环球救市力度,基金仍审慎.

* 其他:

--北控水务(0371.HK)公布,与一香港机构投资者订立票据购买协议,北控向该投资者发行2021年到期12亿元人民币6.15厘票据,拟将所得款项净额作一般企业用途,包括偿还现有短期借贷.

--和电香港(0215.HK)行政总裁黄景辉表示,5月推出4G服务后反应不俗,预计随着更多4G手机推出,业务会加快增长.

--越秀地产(0123.HK)购入浙江杭州市临安三幅土地,总占地面积12.1万平方米,建筑面积21.5万平方米,土地总价2.54亿元人民币.

--据了解,港府及迪士尼(DIS.N)均希望加快商讨扩建香港迪士尼扩建计划,料将以"先大后细"方式发展,考虑先建一个造价料达十多亿元的香港独有大型园区,期望2014年动工.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 曾祥进

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