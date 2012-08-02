《香港报摘》--经济日报8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--港股五连升,资金转追落后股.观望环球救市力度,基金仍审慎.
* 其他:
--北控水务(0371.HK)公布,与一香港机构投资者订立票据购买协议,北控向该投资者发行2021年到期12亿元人民币6.15厘票据,拟将所得款项净额作一般企业用途,包括偿还现有短期借贷.
--和电香港(0215.HK)行政总裁黄景辉表示,5月推出4G服务后反应不俗,预计随着更多4G手机推出,业务会加快增长.
--越秀地产(0123.HK)购入浙江杭州市临安三幅土地,总占地面积12.1万平方米,建筑面积21.5万平方米,土地总价2.54亿元人民币.
--据了解,港府及迪士尼(DIS.N)均希望加快商讨扩建香港迪士尼扩建计划,料将以"先大后细"方式发展,考虑先建一个造价料达十多亿元的香港独有大型园区,期望2014年动工.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。