《香港报摘》--信报8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 要闻版头条:
--香港地政总署连番推出多幅将军澳市中心南部住宅地招标,楼面不足30万方尺的将军澳第66D1区限量地,最终由近八年未有独资取得地皮的嘉华国际(0173.HK)以接近市场预期上限的逾11.6亿港元夺得.
* 其他:
--国家开发银行[CHDB.UL]上周完成发行25亿元人民币点心债后,已用完去年获批的60亿元人民币额度.而该行今年以来所发行的点心债,今日会在联交所挂牌.另外,中国重汽(3808.HK)昨日第二度在港发行点心债,年期为两年期,金额18亿元人民币,票面息率4.5厘.
--根据证监会最新资料,科威特投资局(KIA)旗下专门投资亚洲的Asiya Investments刚于7月初获发牌照,并以香港作为亚洲的基地.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。