《香港报摘》--信报8月2日

* 要闻版头条:

--香港地政总署连番推出多幅将军澳市中心南部住宅地招标,楼面不足30万方尺的将军澳第66D1区限量地,最终由近八年未有独资取得地皮的嘉华国际(0173.HK)以接近市场预期上限的逾11.6亿港元夺得.

* 其他:

--国家开发银行[CHDB.UL]上周完成发行25亿元人民币点心债后,已用完去年获批的60亿元人民币额度.而该行今年以来所发行的点心债,今日会在联交所挂牌.另外,中国重汽(3808.HK)昨日第二度在港发行点心债,年期为两年期,金额18亿元人民币,票面息率4.5厘.

--根据证监会最新资料,科威特投资局(KIA)旗下专门投资亚洲的Asiya Investments刚于7月初获发牌照,并以香港作为亚洲的基地.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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