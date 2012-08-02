《香港报摘》--其他报纸重要消息8月2日

* 明报:

--香港两大地产代理行美联(1200.HK)和中原地产均计画增开分行.其中美联打算再增两成分行至约290间,中原亦有意将分行数目由现时310间增至350间.有业内人士表示,估计他们这样是想趁淡市挤压中小型行的生存空间,以提升市场占有率.

--比亚迪(1211.HK)多名高层, 包括总裁王传福表兄弟、公司副董事长吕向阳以及多位副总裁,趁上月禁售期解除后疯狂减持,1个月内套现逾7亿元人民币.比亚迪回应称,部分高层减持原因是财务及家庭生活安排,并非不看好公司发展.

* 星岛日报:

--和电香港(0215.HK)公布,今年上半年盈利升15%,赚5.68亿港元.行政总裁黄景辉表示,目标于今年底将4G网络覆盖率扩展至与3G相若,更计画明年额外再推出两条4G频谱,以扩大容量及支援不同4G制式.

--有地产代理引述土地注册处数字,7月录得住宅二手买卖3,722宗,按月跌两成,属年初以来近五个月成交宗数低位.

* 苹果日报:

--汇丰银行(0005.HK)(HSBA.L)环球资本融资债务资本市场常务总监兼香港及中国区主管邓梅君表示, 截至今年7月底,该行在点心债发行总额,以市场占有率24.7%高踞榜首.

* 东方日报:

--继中国财政部将国债上市之后,国家开发银行今年在港发行的60亿元离岸人民币债券(俗称点心债)会于明天(3日)在香港交易所(0388.HK)上市.业界预期,今年下半年的点心债市场仍会相当活跃,内地大型国企有机会来港发债.

* 文汇报:

--广州药业(0874.HK)母企广药集团公布,将于江苏省泰州建王老吉首个生产基地,首期投资后,年产3.6亿罐,产值达10亿元人民币.

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政院总裁李慧敏表示,恒生正研究多种新人民币产品,日后将提供给非本地居民,配合整体人民币业务发展.

* 大公报:

--广州市天河区相关部门透露,天河科技园管委会日前与全球最大商业集团之一的日本永旺集团签订了建设天河智慧城大型综合购物中心合作框架协议,该项目拟命名永旺梦乐城购物中心,预计投资50亿元人民币.

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.(完)

--整理 萧萍; 审校 李珊珊/曾祥进

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]