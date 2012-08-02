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货币新闻 | 2012年 8月 2日 星期四 09:37 BJT

〔香港股市〕恒指盘初跌0.2%,受累于中石油下跌

路透香港8月2日电---香港股市周四盘初小幅下滑,受累于中石油(0857.HK)下跌1.9%,恒生指数恐结束五日连涨之势.

恒生指数.HSI盘初下跌0.2%,报19,784.2点.恒生国企指数.HSCE下滑0.1%.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张荻

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