〔港报财经评论〕民企老板风险太高--信报8月2日

民企老板风险太高/ 习广思

引市场对放水憧憬未停止过,先是借欧美央行议息挟高恒指,昨天亚太股市见有回吐,但恒指借A股反弹,中国"稳增长"放水憧憬下,落后板块及个股持续反弹,内银股支撑国企指数回升.高盛唱好内银股,预期中国再有放水,而且企业亏损、不良贷款风险或者第二季见顶.事实上,中资股开始丑斗丑,内银股前景肯定是不乐观的,但相对其他国企,其实没有一个板块真正叫人乐观.而内银在垄断优势下,上半年业绩理应稳定,差极都有个谱.然而,内银所面对的各项负面因素,依然没有改变,大行唱好论调,更加让人感觉大量客户等住出货呢.恒指开市有回吐,及后倒升,难得一见五连升,最高曾见19,898点,收报19,820点,上升23点.大市成交额529亿港元,沽空比率9.57%.恒指收复250天,尚有一条150天线,即19,966点,看好的投资者已等待多时,这次借放水炒上,甚有可能上试20,000点.今晚欧央行会公布"保护欧罗"大计,到底是惊喜、符合预期,抑或是失望?

三流房托狂追落后港股焦点是炒作落后,但寻找安全投资的趋势一直未停,瑞房(0272.HK)发三年期美元债,年息9.75厘,一个不需要评级机构帮忙也可以热卖的发债体,市场饿息可见一斑.其次,房托股价持续上升,今天领汇(0823.HK)派息,昨天置富(0778.HK)除净,留意二三线质素的房托如泓富(0808.HK)、阳光(0435.HK)急升.资金追逐高息股,此际狂追落后,但每只股票升势总有调整时,未有货投资者或要等等.

中国经济走过十年"黄金时期",眼下到了一个转型的十字路口,而在这个路口,央企肯定有中国托住给政策饭吃,但最痛苦的是过去十年搭上经济火箭的民企.由去年开始,一场民企风暴一波接一波.放在一个宏观经济层面,现时是民企生死存亡的日子,其中因由纵横交错.一方面,经济增长放放缓,许多从事工业或低技术生产的民企,莫说捱不下去,它们根本已逐步被时代淘汰.另一方面,因果循环,过去几年信贷泛滥,有楼可炒有矿可买,疯狂借贷加大杠杆,如今资金链面临断裂风险,民企老板自救不成,也只有等政府救.这一点在内房中小型发展商身上成为典型,他们面对一个前所未有的洗牌局面,但这过程几乎是企业成长必经的痛苦,要像绿城(3900.HK)那样自救幸存下来,起码也要有其品牌及救兵.(B02)

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欧债危机未必爆破/ 苏子

欧债危机的出现,成功使大量避险资金蜂拥至美债市场避险,使去年至今美国联储局即使没有推出QE3的放水措施,但美国国债10年期息率早前仍然可以跌至历史新低,市场甚至预期稍后将进一步朝着1%关口迈进.目前联储局最重视的其中一个通胀指标─PCE核心价格指数在过去12个月中仅上升1.8%,此指标已略低于联储局所设定的2%通胀目标位,反映目前美国的通胀压力不大,市场料联储局仍有条件进一步推出更多的放水措施.不过,留意目前美国10年期国债息率都不足1.5%,低于1.8%的通胀率,出现了所谓"负利率".换言之,目前市场上如此多避险资金涌进美债市场,这些资金注定因美债10年期息率跑输通胀率而要蚀本.

然而,大量避险资金情愿蚀本亦要涌进息率已处历史新低水平的美国国债上,却正正反映市场上似乎除了美国国债以外,已没有更佳的投资工具的畸形现象.而市场之所以如此有信心把美债当成为资金的救生圈,并且更出现死抱不放的奇怪现象,关键原因在于全球投资者已经有了一个共识──美债的巨大泡沫危机最后是要爆破,但却不是现在,因为现在已有一个危机会先于美债泡沫爆破,而这个便是欧债危机了.结果目前大家也相信一个似是而非的现象,便是在欧债危机正式爆破之前,美债是百分百绝对安全的.结果出现大量避险资金即使要蚀通胀率亦跑去持有美债的畸形现象.但欧债危机一定会爆吗?若果它一直不爆破,只是没完没了的话,但与此同时,美债市场却又突然出现新的负面因素,届时将使大量资金纷纷怀疑美债这个救生圈是否百分百安全时,担心美债市场势必出现由一个极端走向另一个极端的恐怖情况.

换言之,即大量避险资金将自美债市场撤走,使美债息率一下子向上抽升.若出现此恐怖情况的话,则市场一厢情愿地相信欧债先于美债爆破的想法将会完全倒转过来,可以肯定届时大量押注在欧债将先于美债爆破的投资者将会损失天文数字的财富.目前欧债危机虽然已烧至德国头上,却认为是一件好事,因为欧债危机或因此可以从没完没了的情况到了有重大解决方案出现的阶段了,而已炒作第三个年头的欧债危机亦应到了”水尾”的阶段.若然欧债危机问题可以在稍后正式平息下来,宜留意市场上的避险资金会否自美债市场大量撤离重返欧罗区.若出现此情况,料届时美债10年期息率可望返回2%以上水平,美元将会面临严峻沽压.至于一众高风险资产价格料会出现短暂性的显着急升,而近年来一直处于大弱势的欧罗汇价,相信会出现追落后的情况,其升幅或较其他高风险资产价格更高.(B12)