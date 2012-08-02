〔港报财经评论〕祖国经济渐回稳--经济日报8月2日

祖国经济渐回稳/ 林瑞芬

市场等待联储局及欧央行议息会,港股昨日表现较反覆,先低开后收复失地,恒指及国指分别升0.12%及0.91%,收报19,820及9,762,大市成交额529.77亿港元.国际不断给压力予德国,美国财长盖特纳直指欧债问题对美国经济的威胁更大于美国财政断崖问题.美国总统大选在即,现任政府必争取最后时间施压德国解困,免因经济低迷令奥马巴掉总统宝座是可理解.如果德国肯主动,相信美国也有回应.联储局的议息会排在欧央行前,除非预知欧央行有大行动,不然预期联储局"看定些",只暗示更多宽松措施,未必即时有重大实际行动.解困欧债问题主动权在德国,而被市场认为较有效法,是增加ESM火力及欧洲共同债.但至今从官方甚至央行方面发言人显示,立场还是企硬.望德国衰,感受到冷感,才会有妥协.德国刚公布的7月份制造业采购经理指数显示,由6月份的45跌至7月份的43,是2009年6月以来最低.另外,新定单指数连续13个月下跌,国内经济应该开始有些压力,态度迟早软化.

对比德国,中国的制造业下跌势头已呈缓中回稳,7月份官方PMI是50.1,较上月再回落0.1点,创8个月以来新低,表面虽跌,实质向好.因为传统以来5月份至7月份PMI都向下且往往超过1%.二来,经季调之后6月份及7月份PMI为50.7及51.0,是升势.配合另有公布的汇丰PMI数据均呈向上,7月份为49.3点,较6月的48.2回升.

制造业跌势放缓回稳之余,据中指院最新资料公布,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄,反映了中国内地房地产市场已开始出现复苏.祖国经济当前缓中趋稳讯号似乎获得较强的数据支持,今季度是观察中国在推行稳增长措施后,政策是否可起成效及需求回升的关键验证期.A股连跌三个月,市场人士大感失望、绝望.可能正是黎明前的黑暗,一旦有强烈经济复苏讯号,黑暗转角可能就是黎明出发之日.上综昨收报2,123,升19点.(003)

----------------------------------------------------------------------------------------

增长料放缓,内银有压力/ 余少文

国企指数四连升,内银股继续领涨,只是稍后公布的中期业绩料盈利会继续放缓,再加上外资行继续唱淡内银股,摩根大通更下调多只内银股投资评级和目标价,料内银股短期有压力,小心拖累大市回调.国企指数昨日升88点或0.9%,收9,762点,成交额增加至135亿港元,只有60%主板H股可以随大市走高,内银股虽领涨惟动力明显不及日前.而红筹指数并没有受到中国移动(0941.HK)下跌影响,全日升29点或0.8%,收3,878点,主要由科技和电力股支撑.内银股受压,除了已反弹逾一星期外,九行今年预测息率平均值降至5.2厘,吸引力明显不及早前超过6厘.扣除10%股息税后,平均预测息率更不足5厘,最高仍是中国银行(3988.HK)的6.5厘,其次是工商银行(1398.HK)和农业银行(1288.HK)的6厘.只是息率会否再跌,要看今年盈利能否保持增长,按美银美林对九行上半年盈利预测,估计盈利增长介乎6%-32%不等.

预期中期盈利增长最少是中行,最多是民生银行(1988.HK).首季盈利增长最少只有9.2%的建设银行(0939.HK),其上半年盈利增长可提高至14%,反映第二季盈利表现不俗.但引用美林预测数字粗略计算九行第二季盈利,却发现九行中有六行的第二季盈利较首季倒退,较去年的4家为多.去年第二季环比倒退最多也只跌4%,今年有五行下跌4%-15%不等,反映第二季经营状况略差过首季.实际上,内银股第二季盈利同比增长由3%-19%不等,低于首季同比增长9.2%-48%,反映内银股盈利继续放缓,故见到部分外资行下调内银股盈利、股价目标和投资评级.如摩通昨日一份报告便担心内银股资产质素转差,下调12年和13年每股盈利预测,平均分别为10%和22%,同时下调农行、中信银行(0998.HK)、招商银行(3968.HK)投资评级至”中性”或”减持”,并下调建行、交通银行(3328.HK)、农行、信行等目标价,当中农行目标价由5.6港元降至3.75港元,下调幅度达33%.

高盛则指内银股上半年和第三季盈利不俗,可支持股价反弹,只是反弹空间有限,除非中国采取有针对性的政策如放松住房升级需要的限制、取消贷存比率规定等.只是中国已明确控制楼市,似乎外资行普遍看淡内银股前景,但中国内地主要证券商之一中金公司则持不同意见,其报告表示过去一个月走访港、沪、深等近百位机构投资者,发现超过90%看淡内银股,由于持续减息、利率市场化加速、经济下滑超预期等因素,令市场对内银股的悲观情绪达到顶峰,中国内地公募基金持内银股的主动持仓只有3%,H股投资者也基本完成从银行股换马至保险股.(010)