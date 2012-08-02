〔港报社评〕走线走出祸,运动员最无辜--星岛日报8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
奥运羽毛球项目首次引入分组循环赛安排,女子双人项目即有4队组合为得到较佳走线未尽全力,最后遭取消资格,成为本届奥运的污点.
以往奥运羽毛球赛采用单淘汰制,球员需要每场皆胜才能够夺得金牌,今届则是先举行分组单循环赛,打出最后16强才开始单淘汰赛,结果出现走线策略,因应大会定下的编排,尽量避免在余下的比赛遇到强手被淘汰.
今次被处分的4队,2队来自南韩,其余来自中国和印尼.她们本来都已经稳夺16强出赛权,剩下的一场分组赛的作用,主要是决定进入单淘汰赛时的对手,避免在淘汰赛事中途面对强劲的中国对手.
世界盃足球赛采用类似赛制,不止一次在分组赛关键阶段故意输掉让对方入围决赛周,结果国际足协把关键最后两场分组赛,安排在同时间不同地点进行,却仍然杜绝不了以上情况.
世界羽联对于今次奥运球员未尽全力比赛的裁决,比较严格.不过,在尽力比赛的要求上,始终有灰色地带.运动员不是每场比赛都尽全力,例如田径和游泳运动往往初赛留力,避免过分透支影响决赛取胜表现.队际球赛并非每场都排最佳阵容全力作战,同样是可以接受的策略.
今次羽毛球赛,包含走线和留力双重考虑,目标是增加夺奖机会,结果被重罚,球员首当其冲付出沉重代价,由于球员往往是听命于教练行事,变相成为受害者,从今次多队同时争输,反映赛制安排不周,施以重罚其实不无掩饰失误的质疑.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。