〔港报社评〕中国经济下滑,需加强扶持中小企--文汇报8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
中国官方昨日公布,7月制造业PMI数据环比再降0.1%至50.1%,连续第8个月下滑.中国经济指标继续回落,主要受制于欧美下行经济环境和内部内需不足.同时,有关中小企的数据不降反升,说明中央过去扶持中小企的措施奏效.为确保达致经济稳增长目标,协助中小企融资渡过难关的措施应持续抓紧,长远而言,仍需深化以内需带动经济增长的改革,实现中国经济长远稳步发展.
受制于国内外大环境形势严峻,PMI数据持续下滑意味中国经济仍未走出下行阴霾,其中直接反映市场需求的新订单指数已降至49%.国外方面,欧债危机加深,美国第二季度国内生产总值增速已连续2个季度出现下滑,7月份消费者信心指数降至今年以来最低,反映美国经济亦呈下行趋势.国内方面,以投资促消费、以消费促增长的经济循环仍未确立,当前供大于求的下行压力未除.国际和国内有效需求持续疲软,进一步影响经济表现和市场预期.
值得注意的是,是次小型企业PMI继6月上升2%后,7月又上升0.9%至48.1%;中型企业PMI亦较上月回升0.2%至50.2%,中小企数据不降反升.反映中小企业情况的汇丰PMI,上月录得5个月以来最高位,亦和是次中小企PMI数据吻合,意味着中小型制造企业的民营经济发展状况有好转,说明中央过去对中小企的扶持措施到位,效果开始显现.中小企下半年经营仍然困难,中央对中小企的扶持措施需再抓紧,协助融资,助渡难关.
是次PMI指数跌幅已逐渐缩小,反映中国经济逐步回稳,符合中央稳增长的经济目标.中央一再重申,坚持把稳增长放在更加重要的位置,以扩大内需为战略基点,符合当前国内经济形势需求.当前经济状况仍符中央预期,但不利因素仍然存在.作为经济大国,长远而言,依靠内需带动,减少对出口的依赖,才是经济长久保持稳增长的有力保证,继续深化内需改革和调整产业结构是长远之举.(A07)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。