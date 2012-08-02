〔港报社评〕陈茂波妻陷"分间"房风波副局政助须记取教训--明报8月2日

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
新任发展局长陈茂波的妻子许步明,被揭发她拥有业权的两个物业出租后,被租客经营"分间"房.按已知情况,在法律上,陈茂波与事态无涉;但在情理上,他的妻子拥有"分间"房物业的业权,仍令他卷入漩涡.
发展局长一项重要工作,是推动执行相关法例,加强"分间"房安全和改善居住环境,现在陈茂波妻子卷入"分间"房风波,究竟是茶杯里的风波还是另有内情,仍有待进一步查证,但在梁班子开局已经焦头烂额之际,此事无疑给新政府添加难堪.现在陈茂波说全属妻子的事,许步明又说租务事宜由另一股东打理,这种说法未能完全厘清责任谁属,若陈茂波夫妇能够更全面回应质疑,事态才有望及早过去.
7月1日,梁班子宣誓就职之后,接连被丑闻困扰,除了特首梁振英寓所僭建尚未清楚交代,多名局长先后被报道居所有这样那样的问题,其中原任发展局长麦齐光多年前与同僚互租、互卖住宅单位,被廉政公署拘捕,导致麦齐光上任12日即辞职.梁振英提名陈茂波接任发展局长,获中央任命,原以为梁班子可以喘一口气,开展工作,岂料陈茂波又出状况,使人对官员政治敏感度之低,大为诧异.
梁振英政府因为特首、官员僭建和相关居所事宜而威信沉降,陈茂波妻子拥有物业卷入"分间"房风波,再次提醒有关副局长和政治助理的任命,必须预先做好有关物业的检查,因为任命公布之日,就是副局长和政治助理接受传媒及公众检验之时.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。