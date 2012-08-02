〔港报社评〕陈茂波妻陷"分间"房风波副局政助须记取教训--明报8月2日

新任发展局长陈茂波的妻子许步明,被揭发她拥有业权的两个物业出租后,被租客经营"分间"房.按已知情况,在法律上,陈茂波与事态无涉;但在情理上,他的妻子拥有"分间"房物业的业权,仍令他卷入漩涡.

发展局长一项重要工作,是推动执行相关法例,加强"分间"房安全和改善居住环境,现在陈茂波妻子卷入"分间"房风波,究竟是茶杯里的风波还是另有内情,仍有待进一步查证,但在梁班子开局已经焦头烂额之际,此事无疑给新政府添加难堪.现在陈茂波说全属妻子的事,许步明又说租务事宜由另一股东打理,这种说法未能完全厘清责任谁属,若陈茂波夫妇能够更全面回应质疑,事态才有望及早过去.

7月1日,梁班子宣誓就职之后,接连被丑闻困扰,除了特首梁振英寓所僭建尚未清楚交代,多名局长先后被报道居所有这样那样的问题,其中原任发展局长麦齐光多年前与同僚互租、互卖住宅单位,被廉政公署拘捕,导致麦齐光上任12日即辞职.梁振英提名陈茂波接任发展局长,获中央任命,原以为梁班子可以喘一口气,开展工作,岂料陈茂波又出状况,使人对官员政治敏感度之低,大为诧异.

梁振英政府因为特首、官员僭建和相关居所事宜而威信沉降,陈茂波妻子拥有物业卷入"分间"房风波,再次提醒有关副局长和政治助理的任命,必须预先做好有关物业的检查,因为任命公布之日,就是副局长和政治助理接受传媒及公众检验之时.(A06)