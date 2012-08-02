〔港报社评〕欧美央行放水易,救实体经济难--经济日报8月2日

欧美与中国昨公布的采购经理指数均逊色,此势倒逼各国央行再开水喉以撑经济,亦为金融市场带来短暂利好.惟各国一再放水,资金只在金融市场游走炒作,实体经济受惠有限,需求不足此全球经济病根,仍难见解决曙光.

多国昨公布上月制造业PMI,欧美经济受欧债危机拖累,欧元区上月PMI连续第12个月萎缩,美国供应管理协会制造业指数亦连续两月萎缩,市场对此并无太大意外.教市场意外的是,在中央出招力谷下,中国上月官方PMI仍跌至8个月新低.

欧美与中国制造业均逊色固是坏消息,但亦意味各国央行势再为经济打补针,尤其欧美央行本周相继议息.倘各国再大开水喉,短期对金融市场有利,惟对撑环球经济却难有明显实效,原因有二.

其一,新补针药力有限.欧美再开水喉掣肘甚多,如欧央行虽计划再扫入欧猪国债,并拟向ESM发银行牌照,惟此受欧盟龙头德国阻挠.美国联储局放水亦受局内鹰派约束,故就算再推量宽也难全力施为.

其二,资金未流入实体经济.欧洲已推两轮长期再融资操作,主力用于买债及利便银行周转,只对国债孳息及银行危机有助,却无资金流向实体经济,推动复苏.美国方面,储局已推两轮量宽,唯一再印钞只令资金流入金融市场游走炒作,实体经济却未脱泥淖,纵再印钞,效用恐亦不大.

相比欧美,中国虽有空间可大力减息与减存款准备金率,亦可以政策将资金导向实体经济.惟最新PMI显示中国经济放缓之势尚未扭转,尤其不少工厂正出现定单减少的阴乾式威胁,底因是欧美无力消费,国内消费屡振未兴,反映的正是全球消费不足此经济病根.

故各国应提振消费,因只有消费回暖,企业才能走出困境,政府财政才能因经济改善而好转,全球经济才可步入良性循环.惟此说易行难,欧美政府财政捉襟见肘,中国民众亦欠消费动力,但若要摆脱当前困局,谷消费才是各国必须解决的难题.(A09)