〔离岸人民币〕恒生银行推出年利率6.38%一周存款,吸引新资金和客户

路透香港8月2日电---香港银行周三推出非居民人民币服务,为吸引新客户开户及吸纳更多人民币存款,恒生银行(0011.HK)在8月期间推出年化利率6.38%的一星期存款和2%的一个月存款.

该行指出,客户须持有综合户口内的人民币户口及透过指定渠道以港元兑换人民币并同时设立人民币定期存款,才可享特惠年利率.对于香港居民,兑换金额要一次达到20,000元人民币;对非香港居民,兑换金额要在20,000-5,000,000元之间.

金融专家赵庆明表示,现在人民币贬值预期下,预计量不会很大,更多是银行的一种营销推广策略.也有一种可能是恒生银行的短期人民币头寸不足,需要补充.

"按6.38%的年利率,期限一周的话,存入5万块人民币也只有62块钱的利息.对个人客户吸引力不大,还不够从深圳过去的交通费呢.如果有机构在香港手里正好有限制资金的话,倒是个很好的短期投资机会."他称.

随着香港人民币投资产品的丰富和资金回流渠道的增加,离岸人民币存款总量自去年12月开始缩水,直到5月才恢复增长.

香港金管局周二公布,截止6月底香港人民币存款环比增长0.7%至5,577亿元.6月份与跨境贸易结算有关的人民币业务增长180.56亿元,至2,414.15亿元的历史新高.

中国内地目前一年期人民币存款利率为3%.(完)