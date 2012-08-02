〔港股业绩〕东亚银行称受不对称减息影响,下半年内地业务净息差继续受压

路透香港8月2日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周四称,预期未来数月中国的利率将会进一步放宽,而不对称减息将会令东亚中国下半年净息差继续受压.

东亚银行公布,由于存款业务竞争激烈,东亚中国于今年上半年的净息差由去年同期2.45%收窄至2.27%.

负责中国国内业务的东亚银行副行政总裁李民斌表示,受中国收紧流动性影响,拆息高企在7-8%,导致东亚中国的净息差明显收窄.

"下半年中国的流动性相对充裕,但在利率自由化的影响之下,净息差会继续受压."他说,预计不对称减息对东亚中国今年全年净息差影响为5个基点.

李民斌并称,东亚中国的减值贷款比率则由去年底0.09%升至今年6月末的0.17%,主要受个别省份资金链问题影响,但他认为不良贷款比率仍处于可接受水平,并低于同业水平.他并指出,东亚中国未来会加大对供应链行业和中型企业借贷,使贷款组合更多元化.

东亚银行稍早公布,今年1-6月净利为29.88亿港元,较去年同期经重列净利27.11亿港元,增长10.2%;同期整体净息差为1.63%,按年下降10个基点.上半年净利息收入按年升5%至46.21亿港元.

分管香港业务的东亚银行副行政总裁李民桥称,随着流动性改善,第二季度银行抢占存款情况缓和,预计下半年香港业务净息差回稳,在流动性持续改善下更可望出现上升.

于6月末,东亚银行的核心资本充足率为9.7%,资本充足率13.2%;去年末分别为9.4%及13.7%.

东亚银行周四微涨0.74%,报27.4港元.(完)

浏览东亚银行其他新闻,请点选[0023.HK-CMN]

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明,请点选:

(here)