〔港股业绩〕东亚银行称受不对称减息影响,下半年内地业务净息差继续受压

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透香港8月2日电---香港第五大银行--东亚银行(0023.HK)周四称,预期未来数月中国的利率将会进一步放宽,而不对称减息将会令东亚中国下半年净息差继续受压.
东亚银行公布,由于存款业务竞争激烈,东亚中国于今年上半年的净息差由去年同期2.45%收窄至2.27%.
负责中国国内业务的东亚银行副行政总裁李民斌表示,受中国收紧流动性影响,拆息高企在7-8%,导致东亚中国的净息差明显收窄.
"下半年中国的流动性相对充裕,但在利率自由化的影响之下,净息差会继续受压."他说,预计不对称减息对东亚中国今年全年净息差影响为5个基点.
李民斌并称,东亚中国的减值贷款比率则由去年底0.09%升至今年6月末的0.17%,主要受个别省份资金链问题影响,但他认为不良贷款比率仍处于可接受水平,并低于同业水平.他并指出,东亚中国未来会加大对供应链行业和中型企业借贷,使贷款组合更多元化.
东亚银行稍早公布,今年1-6月净利为29.88亿港元,较去年同期经重列净利27.11亿港元,增长10.2%;同期整体净息差为1.63%,按年下降10个基点.上半年净利息收入按年升5%至46.21亿港元.
分管香港业务的东亚银行副行政总裁李民桥称,随着流动性改善,第二季度银行抢占存款情况缓和,预计下半年香港业务净息差回稳,在流动性持续改善下更可望出现上升.
于6月末,东亚银行的核心资本充足率为9.7%,资本充足率13.2%;去年末分别为9.4%及13.7%.
东亚银行周四微涨0.74%,报27.4港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 黄凯
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路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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