〔中国房地产〕下半年成交量料持续增长,但房价大幅反弹机会微--中指院

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透香港8月2日电---中国指数研究院预期,下半年中国房地产市场的成交量会持续增长,惟出现大规模反弹的可能性不大;中央的政策是保护刚性需求,抑制投资需求,前者对价格尤为敏感,故料房价亦难大幅反弹.
中指院周四在港发表"未来五年中国住宅市场趋势调查",预测2012-16年内地住宅市场的销售面积、价格、开工及竣工面积的增长率,均将较2005-11年间放缓;但刚需市场增长则继续加快.(详见附表)
"我们认为未来房价整体仍会上涨,这与中国经济发展、货币供应量有关.过去GDP增长速度、居民储蓄和货币增长速度都高于房价增长速度,我们认为只要房价增长比经济指标略低或基本持平,是相对合理的."中指院常务副院长黄瑜在记者会上称.
对于下半年的房地产市场展望,她预期供应会持续加大,因为2009年后土地供应明显增加,使得其后两年的新开工量相应增长;加上去年下半年至今年初的市场状况欠佳,令不少新楼盘推迟投入市场;此外,下半年投放市场的供应一般比上半年多三成,故今年下半年会是供应高峰.
至于房价方面,黄瑜表示,因市场供应量大,而部份城市/区域的供应较为集中,使得项目之间会有很大的竞争,另外,三线城市过去年份供应量比较大,所以今年价格会处于盘整.
她相信,下半年的住宅成交量会持续增长,但不会有大规模的反弹,因为一些回暖的市场,仍有酝酿期;政府上半年出台的相关政策都在保护合理需求,即刚性需求,但刚性需求的释放也有一段积累的时间,所以市场大幅反弹的可能性不太存在.
在货币政策方面分析,黄瑜认为,中央为了稳增长,在政策方面应有微调;对房地产市场,会保护刚需,如首次置业,但对投资需求会坚决抑止.
"所以下半年市场供应会加大,成交会增长,但不会大规模,价格也不会大幅反弹."她说.
据中指院最新数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.[ID:nSB1699934]
此外,中国继续推进城市化发展也会对房地产市场带来支持.黄瑜表示,2011年底中国的城市化率为51.3%,按目前的进程推算,要达至与发达国家70-80%的城市化率看齐,仍有10-20年的时间.
附表:对未来五年全国住宅市场预测:
2005-11年复合增长率 2012-16年复合增长率
(实际值) (预测值)
...........................................................
销售面积 11.5% 8.3%
销售价格 9.1% 5.5%
新开工面积 17.6% 14.5%
竣工面积 8.6% 7.8%
对未来五年35个大中城市预测:
2005-11年复合增长率 2012-16年复合增长率
(实际值) (预测值)
...........................................................
销售面积 4.7% 6.8%
新开工面积 12.3% 11.7%
竣工面积 3.7% 8.5%
刚需市场 5.3% 7.9%
住宅市场整体 4.7% 6.8% (完)
--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。