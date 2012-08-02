〔中国房地产〕下半年成交量料持续增长,但房价大幅反弹机会微--中指院

路透香港8月2日电---中国指数研究院预期,下半年中国房地产市场的成交量会持续增长,惟出现大规模反弹的可能性不大;中央的政策是保护刚性需求,抑制投资需求,前者对价格尤为敏感,故料房价亦难大幅反弹.

中指院周四在港发表"未来五年中国住宅市场趋势调查",预测2012-16年内地住宅市场的销售面积、价格、开工及竣工面积的增长率,均将较2005-11年间放缓;但刚需市场增长则继续加快.(详见附表)

"我们认为未来房价整体仍会上涨,这与中国经济发展、货币供应量有关.过去GDP增长速度、居民储蓄和货币增长速度都高于房价增长速度,我们认为只要房价增长比经济指标略低或基本持平,是相对合理的."中指院常务副院长黄瑜在记者会上称.

对于下半年的房地产市场展望,她预期供应会持续加大,因为2009年后土地供应明显增加,使得其后两年的新开工量相应增长;加上去年下半年至今年初的市场状况欠佳,令不少新楼盘推迟投入市场;此外,下半年投放市场的供应一般比上半年多三成,故今年下半年会是供应高峰.

至于房价方面,黄瑜表示,因市场供应量大,而部份城市/区域的供应较为集中,使得项目之间会有很大的竞争,另外,三线城市过去年份供应量比较大,所以今年价格会处于盘整.

她相信,下半年的住宅成交量会持续增长,但不会有大规模的反弹,因为一些回暖的市场,仍有酝酿期;政府上半年出台的相关政策都在保护合理需求,即刚性需求,但刚性需求的释放也有一段积累的时间,所以市场大幅反弹的可能性不太存在.

在货币政策方面分析,黄瑜认为,中央为了稳增长,在政策方面应有微调;对房地产市场,会保护刚需,如首次置业,但对投资需求会坚决抑止.

"所以下半年市场供应会加大,成交会增长,但不会大规模,价格也不会大幅反弹."她说.

据中指院最新数据显示,7月百城新建住宅均价继上月环比止跌后又进一步扩大涨幅,同比跌幅收窄.[ID:nSB1699934]

此外,中国继续推进城市化发展也会对房地产市场带来支持.黄瑜表示,2011年底中国的城市化率为51.3%,按目前的进程推算,要达至与发达国家70-80%的城市化率看齐,仍有10-20年的时间.

附表:对未来五年全国住宅市场预测:

2005-11年复合增长率 2012-16年复合增长率

(实际值) (预测值)

...........................................................

销售面积 11.5% 8.3%

销售价格 9.1% 5.5%

新开工面积 17.6% 14.5%

竣工面积 8.6% 7.8%

对未来五年35个大中城市预测:

2005-11年复合增长率 2012-16年复合增长率

(实际值) (预测值)

...........................................................

销售面积 4.7% 6.8%

新开工面积 12.3% 11.7%

竣工面积 3.7% 8.5%

刚需市场 5.3% 7.9%

住宅市场整体 4.7% 6.8% (完)